Olegui Šurajevui prireikė skubios medikų pagalbos

Apie tai, kad teko skubiai važiuoti į priėmimo skubios pagalbos skyrių, O. Šurajevas prabilo savo „Facebook“ paskyroje.
Jis taip pat paviešino istoriją, kurioje atskleidė daugiau detalių apie savo būklę.
„Vakar mane nuvežė į priimamąjį – į infekcinių ligų skyrių. Mano santykis su fizine sveikata – tipinis vyriškas: kol nepradedu gulėti ant grindų ir vaitoti iš skausmo, pas daktarą nevažiuoju.
Važiavom mašina, draugė vairavo visą kelią – ji mūsų poroje vienintelė turi teises, o šiaip ji yra ir geriausias draugas. Myliu ją labai. Kai ji su teisėm – dar labiau myliu.
Sėdžiu priimamajame, prieina daktarė ar sesutė apžiūrėti – aš jų niekada neskiriu, nes visi ligoninėje tau padeda, o aš visus vadinu „daktare/daktaru“. Jei baltas chalatas – daktaras, net jei ir vaistininkas.
Žodžiu, tik pradėjo mane apžiūrinėti – skausmas dingo. Man taip visada būna: kai jau esu pas gydytoją, atrodo, kūnas bando mane „padū**inti“. Skausmo nebėra, o aš jaučiuosi lyg bandyčiau kažką apgauti dėl nedarbingumo. Kaip mokykloje – kai bandžiau įtikinti mamą, kad turiu vėžį, jog nereiktų eiti į pamokas.
Bet kol laukiau kraujo tyrimų, vėl pradėjo skaudėti. Net apsidžiaugiau, sakau: „Pagaliau pradėjo skaudėti kaip namie!!!“ Žodžiu, gavau kelias lašelines, dar apžiūrėjo – po trijų valandų išėjau iš ligoninės kaip naujas.
Šiaip Lietuvos medicina yra jėga. Kaip jie taip padaro – nežinau. O palyginus su JAV, pas mus iš ligoninės neišeini bankrotu.
Matyt, buvo stresas + bloga mityba (nes neturiu laiko normaliai valgyti, kad valgyti reikia laiko, o laiko neturiu). Bet yra ir pozityvo: šiandien su broliu pasiimame raktus nuo mūsų stand-up comedy klubo! Bus mažas kambarėlis 50 žmonių + mini bariukas. Sena svajonė – greitai pranešiu visą info. Matyt, stresas ir kilo, nes nauja pradžia.
Daktarams didelis ačiū – aptarnavimas labai geras, pasijutau žmogus. O šiandien jau stipresnis ir tik į priekį!“, – rašė O. Šurajevas.
