Olegui Šurajevui prireikė skubios medikų pagalbos

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
ŽmonėsVeidai ir vardai

Olegui Šurajevui prireikė skubios medikų pagalbos

2025 m. spalio 1 d. 14:21
Lrytas.lt
Trečiadienį komikas Olegas Šurajevas pranešė netikėtą žinią apie sutrikusią savo sveikatą. Pasirodo, antradienį žinomam vyrui prireikė skubios medikų pagalbos.
Daugiau nuotraukų (4)
Apie tai, kad teko skubiai važiuoti į priėmimo skubios pagalbos skyrių, O. Šurajevas prabilo savo „Facebook“ paskyroje.
Jis taip pat paviešino istoriją, kurioje atskleidė daugiau detalių apie savo būklę.
„Vakar mane nuvežė į priimamąjį – į infekcinių ligų skyrių. Mano santykis su fizine sveikata – tipinis vyriškas: kol nepradedu gulėti ant grindų ir vaitoti iš skausmo, pas daktarą nevažiuoju.
Važiavom mašina, draugė vairavo visą kelią – ji mūsų poroje vienintelė turi teises, o šiaip ji yra ir geriausias draugas. Myliu ją labai. Kai ji su teisėm – dar labiau myliu.
Sėdžiu priimamajame, prieina daktarė ar sesutė apžiūrėti – aš jų niekada neskiriu, nes visi ligoninėje tau padeda, o aš visus vadinu „daktare/daktaru“. Jei baltas chalatas – daktaras, net jei ir vaistininkas.
Žodžiu, tik pradėjo mane apžiūrinėti – skausmas dingo. Man taip visada būna: kai jau esu pas gydytoją, atrodo, kūnas bando mane „padū**inti“. Skausmo nebėra, o aš jaučiuosi lyg bandyčiau kažką apgauti dėl nedarbingumo. Kaip mokykloje – kai bandžiau įtikinti mamą, kad turiu vėžį, jog nereiktų eiti į pamokas.
Bet kol laukiau kraujo tyrimų, vėl pradėjo skaudėti. Net apsidžiaugiau, sakau: „Pagaliau pradėjo skaudėti kaip namie!!!“ Žodžiu, gavau kelias lašelines, dar apžiūrėjo – po trijų valandų išėjau iš ligoninės kaip naujas.
Šiaip Lietuvos medicina yra jėga. Kaip jie taip padaro – nežinau. O palyginus su JAV, pas mus iš ligoninės neišeini bankrotu.
Matyt, buvo stresas + bloga mityba (nes neturiu laiko normaliai valgyti, kad valgyti reikia laiko, o laiko neturiu). Bet yra ir pozityvo: šiandien su broliu pasiimame raktus nuo mūsų stand-up comedy klubo! Bus mažas kambarėlis 50 žmonių + mini bariukas. Sena svajonė – greitai pranešiu visą info. Matyt, stresas ir kilo, nes nauja pradžia.
Daktarams didelis ačiū – aptarnavimas labai geras, pasijutau žmogus. O šiandien jau stipresnis ir tik į priekį!“, – rašė O. Šurajevas.
Olegas ŠurajevasLigoninėpagalba
Rodyti daugiau žymių

