Gausus būrys žinomų žmonių rinkosi į teminį vakarėlį: demonstravo drąsius derinius

Nori nematytų pramogų
„Kiekvienais metais rudenį kartu su partneriais ir bendraminčiais pakviečiame į vakarėlį, kuriame supažindiname su populiarėjančiomis renginių bei švenčių tendencijomis.
Pastebėjome, kad vis daugiau užsakovų pageidauja ko nors išskirtinio, nematyto, todėl bendradarbiaujame su atlikėjais ne tik iš Lietuvos“, – sako „Why Not Agency“ komandos narė Gabrielė Kisliūtė.
Įdomu ir tai, anot jos, kad neretai skiriasi ir lietuvių bei užsienio kolektyvų honorarai – pavyzdžiui, 14 narių gyvo garso grupės, atliekančios pustrečios valandos trukmės programą, atlygis būna panašus į mūsų šalyje populiaraus solisto atlygį.
G. Kisliūtė pasakoja, kad viena pirmųjų užduočių planuojant renginį yra erdvės paieška. Šįkart buvo pasirinkta „Volfas Engelman galerija“ – dėl vietos, galimybės talpinti kelis šimtus žmonių, surengti išskirtinę degustaciją bei ir rengti muzikinį vakarą ilgiau nei kitose erdvėse, kurios turi kaimynų.
Šventės vairas patikėtas vedėjui Andriui Burbai, į programą pasitelkusiam dirbtinį intelektą – naudodamasis technologijų galimybėmis jis svečiams pristatyti skirtingus žemynus pakvietė legendines asmenybes.
„Tradicinių žaidimų šventėse nebepakanka, – šypsosi A. Burba, – Sukurti ką nors išskirtinio, net ir padedant DI, reikia laiko bei žinių. Bet man ši sritis patinka, todėl su dideliu malonumu nustebinu susirinkusius netikėtais „perliukais“, – patikino savo srities profesionalas.
Tarptautiniai atlikėjai ir vaišės
Susirinkusius džiugino ir šiuo metu Anglijoje gyvenančios charizmatiškos dainininkės Emilijos Balsevičiūtės atliekami kūriniai, saksofonisto Ajay, kilusio iš Jamaikos, melodijos, gitaristo iš Kinijos Yifei Wu pristatyta negirdėta grojimo technika.
Beje, pastarasis svečias pradėjo programą pademonstruodamas tremolo subtilybes. Anot jo, tai muzikos atlikimo technika, kai garsas greitai ir nuolat kartojamas, sukuriant virpėjimo, drebulio įspūdį.
„Sklinda žinia, kad talentingąją Emiliją, Dainos Bilevičiūtės mokinę, galime išvysti ir nacionalinėje Eurovizijos atrankoje. Jos balsas tikrai ypatingas, o laimėtų konkursų skaičius stebina“, – užsimena G. Kisliūtė.
Išpildant vakaro temos idėją pakeliauti po Antarktidą, anot A. Burbos, padėjo į šventę pristatytas „Saldu“ desertinės ledų vežimėlis. Tai, kuo jis buvo užpildytas, yra dviejų seserų,
prestižinių kulinarijos bei konditerijos mokyklų „Le Cordon Bleu“ ir „Carpigiani Gelato University“ absolvenčių, Solveigos Grigalevičiūtės bei Evelinos Kašėtienės pasididžiavimas.
„Kad savo ledainėje gaminsiu pačius skaniausius ledus, žinojau būdama šešerių“, – su šypsena paatviravo E. Kašėtienė.
Jos pėdomis pasekė ir Solveiga – seserys užsienyje baigė studijas, Kaune atidarė kepyklėlę, vėliau – desertines Laisvės alėjoje ir Rotušėje.
„Dabar puoselėjame dvi erdves, kuriose ir galima paskanauti mūsų kuriamų ledų, šerbetų, pyragaičių, tortų. Tai, ką gaminame iš natūralių, mūsų sode ar patikimų ūkininkų užaugintų ingredientų, pateikiame ir Rotušės lankytojams – čia po objekto rekonstrukcijos įkurtoje kavinaitėje“, – pasakoja pašnekovės, desertus ruošiančios pagal aukščiausius konditerijos pasaulio standartus ir jais lepinančios ne tik kauniečius, bet ir tarptautinio garso įžymybes.
Specialias vaišes susirinkusiems paruošė ir tradicinių patiekalų restoranas „Bernelių užeiga“, tikros duonos ir legendinių tortų namai „Mon Ami“, iš užsienio į Lietuvą grįžęs ir fermentuotą žaliosios arbatos gėrimą „Kambo Kombucha“ gaminti pradėjęs Giedrius Lipinskas, išskirtiniu saldumynų dekoru garsėjantys „Bijolos“ meistrai.
Pristatytos dvi kolekcijos
Tvarumo temą ir jos iššūkius pasaulyje renginyje palietė dizainerė Olesia Les, kuriai etiudą iš naujos kolekcijos padėjo pristatyti ECMA modelių agentūros modeliai ir devynmetė Emma Iremiren, pasipuošusi tradiciniu Nigerijos kostiumu – šalies, iš kurios kilę jos artimieji.
Dar viena kolekcija „Hinode“ buvo skirta pademonstruoti išskirtinio dizaino rankinėms bei kuprinėms, kurtoms „Pitex“ dizainerių. Ji yra įkvėpta XVIII–XIX a. Ukiyo-e žanro – tradicinės japoniškos medinės spaudos, kuri atskleidžia kasdienio gyvenimo, gamtos ir kultūros harmoniją. Kiekvienas aksesuaras, anot kolekcijos autorių, tai lyg maža kelionė į Japonijos estetiką, kur paprastos akimirkos tampa poezija, o vidinė tyla virsta stiliumi.
Modeliams pasiruošti padėjo visažistės Gintė Ramutytė ir Ingrida Taparauskaitė bei pasaulio čempionate šįmet ketvirtą vietą užėmusi plaukų koloristė Inga Bagdonaitė.
Šventei skirta mobilia scena, kokybišku įgarsinimu, pastato bei objektų apšvietimu ir lazerių šou pasirūpino soundtrailer.lt, o nuotaika – didžėjų mokykla „Atik Esup“ bei didžėjus Darius Noid.
Vakaro nuotaiką kūrė ir flamenko mylėtojų klubo Vilniuje „Tientos“ šokėjos Danguolė, Sonata ir Ugnė. Pasak šokėjų, jų klubas suteikia galimybę mokytis, dalytis patirtimi ir žiniomis šio muzikos ir šokio stiliaus mėgėjams bei profesionalams.
Čia vyksta flamenko šokių, ritmo, dainavimo užsiėmimai. Klubo dėstytojai ir nariai nuolat tobulinasi Ispanijoje ir kitose šalyse, patys organizuoja seminarus ir kursus, bendrauja su panašiais klubais iš Lietuvos ir užsienio.
„Per flamenko šokį perteikiame, ką reiškia būti moterimi. Ką reiškia turėti kūną, sielą, emocijų, aistrų, instinktų, troškimų. Ką reiškia savaip matyti pasaulį – su sąžinės jausmu, muzika nervuose, nepriklausomybe, džiaugsmo ašaromis ir meile gyvenimui“, – sako Ugnė.
Ypatinga vakaro staigmena tapo poilsio komplekso „Molėtai Resort“ pakviesta ir specialiai į renginį atvykusi viešnia Mis Pimduen Wanvichai, atlikusi tradicinį tailandiečių šokį „Ram Thai“.
„Pasaulis tampa vis atviresnis ir artimesnis. Žmonės daug keliauja, patiria ir tuo mėgaujasi. Norėjosi bent dalelę kitų kultūrų padovanoti svečiams, kurie buvo išradingi ir atsiliepė į kvietimą vilkėti įdomius kostiumus“, – sako „Why Not Agency“ komandos narė G. Kisliūtė.
