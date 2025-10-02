Iš Ugnės Siparės – netikėta žinutė purvą ant jos pilantiems žmonėms: sureagavo ir žinomi veidai

Pagalvojau, kodėl aš turiu tylėti ir kodėl aš turiu ignoruoti, nes aš noriu pasakyti“, – tokiais žodžiais šmaikštų vaizdo įrašą labai rimtu tonu pradėjo TV laidų vedėja, nuomonės formuotoja Ugnė Siparė.
Socialiniuose tinkluose paviešintame vaizdo įraše žinoma moteris kreipėsi į viešojoje erdvėje ant jos purvą pilančius žmones ir atskleidė, kaip tai ją paveikia.
„Visi galvoja, kad taip, ji dirba telike 15 metų, ji jau įpratusi, jos neveikia. Arba – ji turi daug sekėjų, turbūt daug tokių žinučių gauna, tai jos neveikia.
Tai aš noriu pasakyti, kad ne, žinokit, mane veikia ir veikia labai stipriai. Mano profilyje tokios žinutės ir tokie komentarai didina pasiekiamumą, įsitraukimą, daugėja peržiūrų, sekėjų. To pasekoje daugėja užsakovų ir pinigų.
Todėl, mielieji, aš noriu paprašyt – jeigu jau skyrėt laiko parašyt piktą komentarą, parašykit 5, negi jum gaila.
Jūs pažiūrėkit – plaukai patriušę, tas švarkas kažkoks gal, kur dar ta suvalkietiška tarmė... Fui. Parašykit, žinau, kad norit“, – su šypsena į kalmerą kalbėjo ji.
Šis įrašas kaipmat sulaukė tūkstančių dėmesio – begalės patiktukų ir komentarų, kuriuose pasisakė ir žinomi žmonės.
„Nereali“, – rašė žurnalistė Gerda Žemaitė.
„Ugne, 10!“, – jai antrino nuomonės formuotoja Laura Bagdžiūnaitė.