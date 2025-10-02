Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys turi naują idėją Lietuvai: nenori, kad apie tai sužinotų jų žmonos

Per pirmuosius pasirodymus jie nemažai laiko praleido bendraudami su žiūrovais, sulaukė bičiulių komentarų, gerbėjų žinučių. Trijulė atvira – vyrų nelaimingumo indeksas jau artėja prie raudonos linijos, todėl mintyse gimsta netradicinis gelbėjimosi planas.
„Po pirmų trijų didžiulio pasisekimo sulaukusių spektaklių matome, kad tai, apie ką scenoje kalbame, vyrų auditorijai žiauriai artima. Šį savaitgalį Kaune pradedame turą po Lietuvą ir bandysime skleisti savotišką propagandą.
Išsigelbėjimo planas aiškus – turėti po garažiuką, taip vadinamą Šventovę, kur galima būti savimi, niekas nieko nereikalauja, nebado pirštais į pusmetį nepakeistą lemputę ar iš kojinių išlindusį pirštą, kur susirenkam paburbėti arba tiesiog kartu patylėti.
Pakalbėjome su vyrukais ir pagalvojome, kad reiktų ir mums tokio garažiuko. Ne spektakliams, o tikram gyvenimui. Tik dar nelabai žinome, kaip apie tai reiktų pranešti antrosioms pusėms“, – šypsosi Merūnas.
Spektaklyje „Tik nesakyk žmonai“ vaizduojamos nutrūktgalviškos ir vienoje saugiausių vyriškų vietų – garaže – gimstančios situacijos yra puikiai atpažįstamos bei artimos daugeliui vyrų. Ir tokios, apie kurias bent per mikroskopinį plyšį jau ilgai svajoja žvilgtelti jų antrosios pusės. Nes ten vyrų rojus. Vieta, kur yra vietos tik atviriems pokalbiams apie jas, bet ne joms pačioms.
„Grįždami namo iš premjerinio spektaklio Palangoje, lyg juokais, bet gal ir rimtai, skelbimų portaluose peržvelgėme parduodamų garažų kainas ir jau net pradėjome įsivaizduoti, kaip turėtų atrodyti „interjeras“. Interjeras rašome kabutėse, nes svarbiausia čia – tepalo kvapas ir atvirumo, ramybės jausmas. Tad štai ir idėja Lietuvai – vyrai, burkimės į tokias ramybės oazes, grįžkime į namus išsikalbėję, nurimę, ir visas pasaulis, tiek vyriškas, tiek moteriškas, nušvis visiškai kitokiomis spalvomis“, – sako M. Repšys.
Na, o kol tokių vyriškų susibūrimų idėja dar tik minkoma mintyse ir ieškoma bendraminčių, spektaklis „Tik nesakyk žmonai“ nuo šio sekmadienio leidžiasi į didžiulį turą po pačius įvairiausius šalies miestus bei miestelius.
Čia M. Repšys su Merūnu scenoje tampa Dareliu ir Marčiumi. Vyrukai susitinka Darelio garaže – tai jų pabėgimo vieta nuo šeimos ir kasdienybės. Palaikomi alaus ir tylos, vyrai pradeda simbolinę „techninę apžiūrą“: aptaria darbus, savo draugystę ir hobius.
Marčius tradiciškai atsiveria apie problemas savo ir ilgametės draugės santykiuose. Darelis taip pat išgyvena emocinį atsiribojimą nuo šeimos, ką dar labiau paaštrina netikėta naujiena apie persikraustymą į Gdanską.
Kol dar nevėlu, abu nusprendžia įgyvendinti ilgai brandintą svajonę. Ar jiems pavyks rasti balansą tarp šeimos, draugystės ir vyriškų svajonių?
Atsakymai – šiltoje, komiškoje, ir kartu melancholiškoje istorijoje „Tik nesakyk žmonai“ apie vyrų draugystę, vidutinio amžiaus krizę ir toli nuo miegamojo paslėptą laisvės troškimą.
Artimiausi pasirodymai:
Spalio 5 d. – Kaunas, VDU didžioji salė;
Spalio 16 d. – Vilniaus koncertų salė „Compensa“;
Spalio 23 d. – Klaipėdos „Žvejų rūmai“;
Spalio 28 d. – Alytaus miesto teatras;
Spalio 29 d. – Marijampolės kultūros centras;
Daugiau datų Jurbarke, Kaune, Jonavoje, Utenoje, Anykščiuose, Vilniuje, Marijampolėje, Klaipėdoje, Tauragėje, Šiauliuose, Birštone, Kretingoje – spektaklio interneto svetainėje Tiknesakykzmonai.lt. Spektakliai jau nuplanuoti net iki sausio pabaigos.
