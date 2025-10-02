Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Mokytoja Veronika – apie širdį veriančią netektį: „Kaip norėčiau...“

2025 m. spalio 2 d. 21:04
Lrytas.lt
Spalis garsiajai mokytojai Veronikai Naumovaitei-Kazilionei (31 m.) jau penkerius metus prasideda slogiomis nuotaikomis.
2020-ųjų spalio 2-ąją anapilin iškeliavo jos tėtis Nikolajus.
Minėdama jo mirties metines žinoma moteris socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje išliejo širdį ir pasidalijo senomis nuotraukomis, kuriose ji įamžinta su mylimu tėčiu.
„Be tavęs – jau 1826 dienos. 43 824 valandos. Kitaip tariant – 5 metai be tavęs.
Kiek daug tau norėčiau papasakoti… Kaip norėčiau, kad būtum šalia bent vienai minutei. Bent vienai... 
Kaip norėčiau tave apkabinti, kad tu žinotum! Tėtis-žmogus, kuris rodė tvirtumą, drąsą, ryžtą ir tą tikrą, tėvišką meilę.
Kas dar turite savo tėčius – paskambinkite jiems, apkabinkite juos, pasakykite, kaip juos mylite!
Tėti, aš tavęs labai pasiilgau“, – jautriai rašė ji.
