Mokytoja Veronika – apie širdį veriančią netektį: „Kaip norėčiau...“

2020-ųjų spalio 2-ąją anapilin iškeliavo jos tėtis Nikolajus.
Minėdama jo mirties metines žinoma moteris socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje išliejo širdį ir pasidalijo senomis nuotraukomis, kuriose ji įamžinta su mylimu tėčiu.
„Be tavęs – jau 1826 dienos. 43 824 valandos. Kitaip tariant – 5 metai be tavęs.
Kiek daug tau norėčiau papasakoti… Kaip norėčiau, kad būtum šalia bent vienai minutei. Bent vienai...
Kaip norėčiau tave apkabinti, kad tu žinotum! Tėtis-žmogus, kuris rodė tvirtumą, drąsą, ryžtą ir tą tikrą, tėvišką meilę.
Kas dar turite savo tėčius – paskambinkite jiems, apkabinkite juos, pasakykite, kaip juos mylite!
Tėti, aš tavęs labai pasiilgau“, – jautriai rašė ji.