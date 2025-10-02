Lrytas Premium prenumerata tik
Nauja Manto Vyganto mylimoji prabilo apie Jolantos Naruševičiūtės persekiojimą: „Tą maišą pakabina mums ant tvoros“

2025 m. spalio 2 d. 14:19
Lrytas.lt
Dainininkas Mantas Vygantas pratrūko: ėmė ir prisipažino apie puoselėjimus romantiškus santykius su Milda May. Tačiau, pasirodo, ramybės neduoda buvusi M.Vyganto mylimoji Jolanta Naruševičiūtė.
Mantas ir Milda surengė tiesioginę transliaciją feisbuke. Čia pat jie atsakinėjo į sekėjų užduodamus klausimus.
Milda prabilo apie patiriamą persekiojimą.
„Tai buvo važiavimas pas mus į namus, didelių maišų kabinimas ant tvorų. Ji vyksta į Lietuvą su mažu lagaminu ir pasistengia tą maišą sutalpinti į lagaminą. Turbūt pati savo daiktų visai neįsideda. Ir paskui tą maišą pakabina mums ant tvoros.
Nustok, Jolanta, bėgioti pas šamanus ir mus prakeikinėti. Mes per daug stiprūs. Mūsų nepasiekia tai. Mes viską sudeginame žinok“, – rėžė naujoji Manto Vyganto mylimoji.
„Jeigu aš važiuoju koncertuoti į Šventają, ji važiuoja į Šventąją. Visur važiuoja iš paskos. Stengiuosi kabintis į gyvenimą. Su Milda bendras gyvenimas prasidėjo. Na, bet tie praeities šešėliai...“, – antrino Mantas.
