Naujiena adrenalino mėgėjams: Jonavoje duris atvers pirmasis zombių safaris Europoje

2023-aisiais Upninkėlių kaime įkurtas ir didžiulio populiarumo sulaukęs Helovino parkas „Prakeiktasis zombių miškas“ tapo pirmuoju tokio pobūdžio pramogų parku Baltijos šalyse ir šiemet sugrįžta su nauju pavadinimu „Zombių žemė“.
Atsinaujina ne tik parko vardas, bet ir pramogos. Adrenalino mėgėjai šį rudenį galės išbandyti jėgas kraują stingdančiame zombių šaudyme ir mėginti ištrūkti iš siaubo labirinto, tačiau didžiausia naujiena taps pirmasis Europoje zombių safaris.
„Ieškojome kažko naujo, ko nerastumėte niekur kitur – taip gimė zombių safaris. Lankytojų užduotis bus keliaujant specialia transporto priemone eliminuoti visus kelyje sutiktus zombius su dažasvydžio ginklais“, – atskleidžia naujosios pramogos kūrėjai.
Sustabdžius zombių grėsmę žmonijai reikės laiko atsipūsti ir atgauti jėgas, todėl Helovino parke, be kvapą gniaužiančių pramogų, taip pat lauks speciali poilsio zona, kurioje lankytojai galės užkąsti ar atsigaivinti po įtemptos misijos.
Kasmet spalio 31-ąją minimo Helovino šaknys glūdi senovėje švęstų naujųjų metų, mirusiųjų dienos ir keltų Sauino šventėse, o pats pavadinimas išsivystė iš anglų kalbos frazės, reiškiančios „vakaras prieš Visų šventųjų dieną“ (angl. All Hallows' Eve).
Pirmasis pasaulyje teminis Helovino parkas duris atvėrė 1973 m. Kalifornijoje, JAV, o šios šventės dekoracijos dešimto dešimtmečio pabaigoje pradėtos naudoti ir Lietuvoje.
Pastaraisiais metais mūsų šalyje Helovino šventimas pamažu tampa tradicija, dėl to sparčiai auga tokių pramogų, kaip „Zombių žemė“ parkas, paklausa.
Atsinaujinęs Helovino parkas „Zombių žemė“ veiks nuo spalio 7 iki lapkričio 2 dienos adresu Jonavos g. 14, Upninkėlių kaimas, Jonavos rajonas.
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais erdvė duris atvers nuo 18 iki 22 val., o penktadieniais ir šeštadieniais – nuo 18 val. iki vidurnakčio. Bilietus platina „Bilietai.lt“.
zombiaiAdrenalinasJonava
