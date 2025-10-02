Su vėžiu kovojanti Simona Milinytė pranešė dar vieną liūdną žinią: „Negaliu tuo patikėti“

Apie nepagydomos ligos diagnozę S. Milinytė paskelbė savo „Facebook“ paskyroje.
„Dar ir „sunkioji miastenija“ man diagnozuota šiandien. Gavau vaistus jos gydymui.
Tai – dar viena liga, kuri man padėjo gadinti gyvenimą. Nesitiki. Net negalėjau pagalvoti, kad dar prisidės ligų! Todėl man lengvas šokas. Jau rodėsi kančių ir skausmo buvo užtektinai. Tikrai nereikėjo man dar vienos diagnozės. Negaliu tuo patikėti.
Bet esu tvirta. Laikausi. Viskas bus gerai. Pabandysime vaistus, dar kelis gydymo būdus ir dar kelis tyrimus. Turiu geriausius gydytojus „Cedar Sinai“ ligoninėje Los Andžele. Geriausi profesionalai pasaulyje. Nėra geresnių už juos, todėl esu labai gerose rankose.
Palaikymas. Maldos yra vienintelis dalykas, kurį galite man siųsti dabar, kai bandau tai apdoroti ir viską įveikti“, – rašė S. Milinytė.
Simona apie išgyenimus kalbėjo labai atvirai – ji taip pat plačiau paaiškino, kokia tai sudėtinga diagnozė.
MG (sunkioji miastenija) – tai autoimuninė nervų ir raumenų sistemos liga. Autoimuniniai sutrikimai pasireiškia tada, kai žmogaus imuninė sistema per klaidą puola sveiką audinį.
Tokiu atveju antikūnai, specialūs baltymai, kurie paprastai kovoja su organizme esančiomis svetimomis kenksmingomis medžiagomis, puola neuromediatorių – acetilcholiną, svarbiausią nervinį signalą tarp nervinių ląstelių ir raumenų perduodančią medžiagą.
Mokslininkai dar nėra išsiaiškinę tikslios tokios autoimuninės reakcijos priežasties. Raumenų distrofijos asociacijos (angl. Muscular Dystrophy Association) duomenimis, gali būti, kad kai kurių virusų ar bakterijų baltymai gali paskatinti organizmą kovoti su acetilcholinu.
Nuo MG vaistų nėra. Gydymo tikslas – efektyviai valdyti simptomus ir kontroliuoti imuninės sistemos veiklą.
Taip pat, siekiant sustiprinti signalo perdavimą tarp nervų ir raumenų, galima vartoti cholinesterazės inhibitorius, pvz., piridostigminą (man paskirtą vaistą, kuris meldžiu Dievo, padėtų iškęsti visą kitą… Kad ir kaip būtų liūdna, mano abu inkstai, kepenys bei, svarbiausia, plonoji žarna, yra pažeisti, visur juose – augliai ir dariniai“, – aiškino Simona.
