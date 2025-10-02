Tarp komikų įsiplieskęs konfliktas persikėlė į viešumą – D. Klajumas kirto M. Katleriui: „Ne ant to užsirovei“

Panašu, kad visa tai prisidėjo ir prie nesutarimų su bičiuliais iš komedijos pasaulio.
Neseniai platformoje „YouTube“ pasirodė naujas tinklalaidės „Vėl tie patys“ epizodas, kuriame komikai Mantas Katleris, Rolandas Mackevičius ir Mantas Stonkus nusprendė išsakyti savo nuomonę apie šią situaciją.
Vyrai tikino, kad D. Klajumas kiek peržengė ribas ir kad labai netinkamai valdė visą susiklosčiusią situaciją.
„Man atrodė neskaniai. <…> Aš galvojau: aš taip nedaryčiau. Man atrodo, neteisinga yra sakyti žmonėms, kad susikiškite savo nuomonę kažkur, nors ir suprantu, kad nesinori jos priimti, kai turi savo tašką, iš kurio tu žvelgi“, – kalbėjo R. Mackevičius, kuriam pritarė jo kolegos M. Katleris bei M. Stonkus.
Savo ruožtu M. Stonkus prasitarė, kad šiuo metu jo santykiai su D. Klajumu yra labai keblūs.
„Žinai, aš turiu asmeninį santykį su D. Klajumu, man jis kaip ir nelabai egzistuoja. Bet kai buvo visas tas skandalas, aišku, kad buvo įdomu pasižiūrinėti ir pareaguoti“, – rėžė jis.
Tuo metu M. Katleris pasidalijo pastebėjimu, kad neva D. Klajumas, kalbėdamas apie žemaūgius, neatsižvelgė į temos jautrumą.
„Aš galiu pasakyti, kad man visada patinka analizuoti, kai užsienyje būna skandalai, kaip ten su tuo dealinama – žiūri, kaip nereikėtų daryti. Aš sutinku su juo vienoje vietoje: kad atsiprašinėti už bajerius nereikėtų, nes tada už viską atsiprašinėsi, pusę laiko atsiprašinėsi. Bet su viskuo kitu nesutinku, ką jis darė“, – dėstė M. Katleris.
Komikas taip pat prasitarė apie įtemptus santykius su D. Klajumu ir tikino, kad jis jam nebėra bičiulis.
Po tokių trijulės pasisakymų savo nuomonę nusprendė išsakyti ir pats D. Klajumas.
Ketvirtadienį vyras platformoje „YouTube“ paviešino naują vaizdo įrašą, kurį skyrė būtent M. Katleriui. Naują epizodą komikas užvadino „Mielas, Katleri“.
Panašu, kad tarp komikų įsiplieskė konfliktas – D. Klajumas tikino sulaukęs netikėtos M. Katlerio žinutės, kuri išprovokavo jį sureaguoti ir paaiškinti situaciją.
„Mano tikslas yra jums pasekti pasaką. Ją man šeštadienį atsiuntė M. Katleris į Messenger'į“ – vaizdo įrašą pradėjo D. Klajumas, tikindamas, kad toliau kalbės apie gautą žinutę.
Komiko paviešintoje žinutėje matyti, kad M. Katleris kreipiasi į D. Klajumą ir labai atvirai išsako savo poziciją. Jis tikina, kad netoleruos D. Klajumo pasisakymų apie M. Stonkaus ir M. Katlerio žmonas Gelminę ir Aistę, ir kaltina komiką melo apie šias moteris skleidimu.
M. Katleris taip pat rašė, kad D. Klajumas peržengė ribas. Galiausiai jis pareiškė, kad apie D. Klajumą ir jo žmoną Vismantę turi tam tikros informacijos, kurios jie nenorėtų, kad pasklistų viešai.
Ilgą žinutę perskaitęs ir paviešinęs D. Klajumas atrodė kiek nustebęs, tačiau nevyniodamas žodžių į vatą pateikė atsaką.
„Dabar apie pletkus ir spekuliacijas. Aš faktiškai nieko nežinau apie jūsų gyvenimus. Aš vertinu viešą informaciją ir susidarau žiūrovo įspūdį, kurį turiu pilną teisę aptarti <...>.
Vienas klausimas – kodėl tu, M. Katleri, gini M. Stonkaus meilę? Jeigu jis turi problemų, tai tegul man skambina ir aiškinasi. Jo žmona – jo reikalai. Tu tiek šitoj žinutėj, tiek podcaste mažiau apie Aistę kalbi, nei M. Stonkus su Gelmine. Ir aš turiu teoriją, kaip nori, pavadink, įtarimą, nuomonę, kodėl taip yra, bet apie tai vėliau“, – kalbėjo D. Klajumas.
Toliau jis kalbėjo apie tai, kad M. Katleris neva bando ginti savo kolegą M. Stonkų ir jo žmoną Gelminę. Tačiau jam kilo klausimas – kodėl tą daro jis, o ne Mantas?
„Kažkodėl vis šito metu daugiausiai šakojosi du žmonės – Aistė ir tu. Aistė ėjo aiškintis apie podcastą <...>, tu irgi atbėgai grasint. Aš manau, kad jums tiesiog gėda. Man būtų gėda.
Nes nu pagaunu – daryti dalyką, kuriuo iki galo netiki, už narcizą, kuris tave yra įtikinęs, kad tu be jo negali. Ir vienintelis dalykas, kurį dabar gali padaryti – eiti, ginti ir degintis. Na, M. Katleri, tu tą dabar ir darai. Deginies, brolau.
Supranti, tu aiškinies už kitą žmogų, kuris turėtų pats man tokius dalykus sakyt. Bet ai, pala, jis gi man kažkada skambino, tada išsigando, padėjo ragelį ir pabėgo. Ir aš suprantu – jis dabar turi laidą LRT, kur reikia būti super clean ir į šitą purvą su manimi jis lįsti nebenori, pamatęs, kaip visada viskas pasibaigia. Na, tai ką, dabar jo valytoju dirbsi?
Katleri, aš tau pažadu, jeigu būtum parašęs, kad nebenori draugaut, kad pyksti dėl Aistės ar panašiai, aš būčiau supratęs, tikrai. Šito video nebūtų. <...> Bet biškį nuėjai per toli“, – tęsė komikas.
Galiausiai D. Klajumas pabrėžė, kad iš M. Katlerio neva sulaukė šantažo ir grasinimų, todėl nepasikuklins šį ginčą spręsti teisiškai, jeigu M. Katleris neatsiims savo žodžių.
„Daryti rimtus judesius reikia ryžto. Ir žmonės, kurie turi kažkiek galios, šiais laikais yra pratę, jog užtenka jauniems komikams arba iš poscasto išėjusioms merginoms pagrasinti ir žmonės tyli. Bet Katleri, tu ne ant to užsirovei“, – rėžė D. Klajumas.
