Po I. Adomavičiaus interviu Lrytui ir pasitraukimo iš pareigų – žinomų žmonių kirčiai: „Nereikia gailėti vilko ėriuko kailyje“

Po penktadienį išplatintų Ignoto pasisakymų interviu, feisbukas ūžia: čia pasipylė įvairiausi komentarai ir apie jo mintis, ir apie pasitraukimą.
„Šiandien Marijus Mikutavicius prisipažino manęs, kad šitas ministras aplinkybių auka, bet po Krymo klausimų nebeliko.
Kai nekviestas ministras atvyko į Varėną įteikti apdovanojimo, laimėtojas pradžioje atsisakė iš ministro rankų apdovanojimą priimti, bet vėliau priėmė ir ranką paspaudė. Tiesiog žmogiškai pagailo Ignoto. Man pačiam ne kartą žmogiškai buvo gaila šito ministro.
Užguitas, Žemaitaičio apgautas ir suviliotas, atsidūręs ten, kur nenorėjo. Ir dar ta istorija su tėvu... Ir mano tėvas gėrė ir tai ne mano kaltė... Bet atmetus emocijas ir šaltai pažiūrėjus į situaciją. Panašu, kad nėra čia jokios asmeninės tragedijos. Kad tik šaltas išskaičiavimas ir manipuliacija. Ir vienintelis tikslas – destabilizuoti visuomenę ir sukelti sumaištį. Nereikia gailėti vilko ėriuko kailyje“, – rašė kompozitorius Stanislavas Stavickis-Stano.
„Buvo, kad ir aš maniau, jog aplinkybių auka. Gal kažkaip pabandyt suprasti žmogų. Bet ne. Nieko čia suprasti jau nebereikia.
Kas akivaizdu, tas nediskutuotina. Ketvirti metai karo ir bekompormisės Lietuvos pozicijos jo atžvilgiu.
Kultūros ministras „Lietuvos Rytui“, – pasidalijęs skandalingo interviu fragmentu, rašė dainininkas Marijonas Mikutavičius.
„Aš kai dirbau padavėju seimo restorane irgi tik savaitę ištvėriau. Išėjau kai laisvalaikiu kilo noras googlint kaip nuodų pasigamint.
Bet likim budrūs – Kultūros ministerija dar gali likti NA rankose“, – kultūros ministro pasitraukimą iš pareigų komentavo rašytojas Marius Povilas Elijas Martynenko.
