ŽmonėsVeidai ir vardai

S. Stavickis-Stano su mylimąja pakėlė sparnus į lietuvių pamėgtą miestą: kreipėsi į sekėjus

2025 m. spalio 3 d. 17:28
Lrytas.lt

Dainininkas ir kompozitorius Stanislavas Stavickis-Stano su mylimąja Beata trumpam pakėlė sparnus į lietuvių pamėgtą miestą – pora išvyko į Londoną.

Dar prieš skrydį socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje žinomas vyras pasidalijo nuotrauka šalia lėktuvo ir mintimis, kuriose – prisiminimai apie keliones į Jungtinės Karalystės sostinę.
„Kažkada į Londoną koncertuoti skraidydavome dažniau, nei į Panevėžį važinėdavome.
Atsimenu, kai dar iki Lietuvos įstojimo į ES pergyvendavome, ar įleis.
Atsimenu, kai įstojome į ES ir jau niekas nebesijaudino, ar įleis.
Atsimenu, kaip Jungtinė Karalystė išstojo, ir kaip buvo gaila.
Na ką, vėl savaitgaliui į Londoną – pakeliauti, susitikti.
Tai kas naujo Londone? Rašykite“, – baigdamas įrašą į sekėjus kreipėsi jis.
