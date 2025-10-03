S. Stavickis-Stano su mylimąja pakėlė sparnus į lietuvių pamėgtą miestą: kreipėsi į sekėjus

Dar prieš skrydį socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje žinomas vyras pasidalijo nuotrauka šalia lėktuvo ir mintimis, kuriose – prisiminimai apie keliones į Jungtinės Karalystės sostinę.
„Kažkada į Londoną koncertuoti skraidydavome dažniau, nei į Panevėžį važinėdavome.
Atsimenu, kai dar iki Lietuvos įstojimo į ES pergyvendavome, ar įleis.
Atsimenu, kai įstojome į ES ir jau niekas nebesijaudino, ar įleis.
Atsimenu, kaip Jungtinė Karalystė išstojo, ir kaip buvo gaila.
Na ką, vėl savaitgaliui į Londoną – pakeliauti, susitikti.
Tai kas naujo Londone? Rašykite“, – baigdamas įrašą į sekėjus kreipėsi jis.