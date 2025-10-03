Lrytas Premium prenumerata tik
Veidai ir vardai

V. Benkunskienės paviešinti kadrai ištirpdė internautų širdis: įsiamžino su ūgtelėjusiomis dukromis

2025 m. spalio 3 d. 14:45
Lrytas.lt
Vilniaus mero Valdo Benkunsko (40 m.) ir jo žmonos Vismantės Benkunskienės (29 m.) šeima, regis, nuolatos spinduliuoja pozityvu. Prieš beveik metus jų gyvenimus nušvietė dar vieno vaikelio – dukros Marcelės gimimas, kuris atnešė dar daugiau džiaugsmingų akimirkų.
Daugiau nuotraukų (18)
V. Benkunskienė socialiniuose tinkluose nevengia dalintis jaukiais šeimos gyvenimo momentais, kurie nepalieka abejingų.
Visai neseniai Vismantė pasidalijo kerinčios fotosesijos kadrais, kuriuose ji įsiamžino su savo mažylėmis – metukų dar neturinčia Marcele ir trejų Agota Ona.
Vienoje iš nuotraukų V. Benkunskienė apglėbusi laikė savo mažiausią dukrelę, o vyresnioji buvo apkabinusi mamą.
Visos jos vilkėjo baltus drabužius, kurie tarsi simbolizavo ramybę ir jaukumą.
„Pilnas glėbys brangiausio turto“, – trumpai prie nuotraukų brūkštelėjo Vilniaus mero žmona.
Šie kadrai ištirpdė internautų širdis – jie apipylė Vismantę ir jos dukras šiltais komplimentais.
Primename, kad V. Benkunskas ir V. Benkunskienė amžiną meilę vienas kitam prisiekė 2020 metais.
Judviejų dukra Marcelė gimė paskutinę 2024-ųjų dieną, o dukros Agonos Onos pora susilaukė 2022-aisiais.
Valdas BenkunskasŠeimaVaikai
