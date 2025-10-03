V. Benkunskienės paviešinti kadrai ištirpdė internautų širdis: įsiamžino su ūgtelėjusiomis dukromis

V. Benkunskienė socialiniuose tinkluose nevengia dalintis jaukiais šeimos gyvenimo momentais, kurie nepalieka abejingų.
Visai neseniai Vismantė pasidalijo kerinčios fotosesijos kadrais, kuriuose ji įsiamžino su savo mažylėmis – metukų dar neturinčia Marcele ir trejų Agota Ona.
Vienoje iš nuotraukų V. Benkunskienė apglėbusi laikė savo mažiausią dukrelę, o vyresnioji buvo apkabinusi mamą.
Visos jos vilkėjo baltus drabužius, kurie tarsi simbolizavo ramybę ir jaukumą.
„Pilnas glėbys brangiausio turto“, – trumpai prie nuotraukų brūkštelėjo Vilniaus mero žmona.
Šie kadrai ištirpdė internautų širdis – jie apipylė Vismantę ir jos dukras šiltais komplimentais.
Primename, kad V. Benkunskas ir V. Benkunskienė amžiną meilę vienas kitam prisiekė 2020 metais.
Judviejų dukra Marcelė gimė paskutinę 2024-ųjų dieną, o dukros Agonos Onos pora susilaukė 2022-aisiais.
Valdas BenkunskasŠeimaVaikai
