Į „ArtVilnius’25“ atidarymo šventę plūdo žinomi žmonės bei menininkai: geriausiems išdalytos solidžios premijos

„ArtVilnius’25“ atidarymo ceremonijoje dalyvavo ilgametės mugės globėjos – Vilniaus miesto savivaldybės meras Valdas Benkunskas.
Savo sveikinimo kalboje jis pabrėžė, kad kultūra ir menas šiandien yra atsidūrę dėmesio centre, tačiau aplinkybės nėra tokios, kokių norėtųsi. Vis dėlto, džiugu, kad jau 16 kartą vilniečiams ir miesto svečiams atsiveria galerijos, kurios Vilnių yra iškėlę į tarptautinį žemėlapį. „Meno mugė „ArtVilnius“ mums leidžia didžiuoti, kad Vilnius yra ir meno miestas“, – sakė sostinės meras V. Benkunskas.
„ArtVilnius“ – ne tik meno šventė, bet ir vieta, kur susitinka idėjos, bendruomenės, o svarbiausia – vertybės. Meno mugės „ArtVilnius“ menas sujungia žmones, čia daug kalbame apie laisvę, kūrybą ir atsakomybę. Kultūros laukas Lietuvoje šiandien išgyvena nelengvą, tačiau susitelkimo kupiną laiką – kultūros žmonių bendruomenė drąsiai kelia balsą prieš nesąžiningus sprendimus ir politikus, kurie mėgina menkinti kultūros vertę, nubraukti mūsų šalies kūrėjų pasiekimus, varžyti kūrybos laisvę. Tai, kad priešinamės, rodo, jog kultūra nėra pramoga ar dekoracija. Kultūra yra mūsų visuomenės balsas ir sąžinė“, – atidarymo ceremonijoje kalbėjo mugės vadovė Diana Stomienė.
Nuo penktadienio ryto vertinimo komisija, kuriai vadovavo dailės kritikė, parodų kuratorė dr. Jurgita Ludavičienė, rinko 7 geriausias „ArtVilnius’25“ mugės galerijas, geriausią parodos menininką, geriausią jaunąjį menininką, geriausią mugės skulptūrą arba instaliaciją bei geriausią ekspoziciją.
Komisijos darbe taip pat dalyvavo kolekcininkė, ryšių su visuomene bendrovės „Integrity PR“ vadovė, Vilniaus universiteto dėstytoja Daiva Lialytė, meno mugės „Viennacontemporary“ galerijų programos vadovė (Austrija) Fanny Zerz, Tbilisio mugės meno vadovas, meno mugės „Discipline(S)“ Prancūzijoje įkūrėjas, buvęs „ArtVilnius“ meno vadovas, kuratorius (Prancūzija) Ericas Schlosseris, menotyrininkas, MO muziejaus kuratorius, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas dr. Marius Armonas.
Premijos išdalytos geriausiems menininkams
Geriausio „ArtVilnius’25“ menininko vardą už aktualų ir konceptualų meninį bei techninį sprendimą komisija skyrė Matui Dūdai, kurį mugėje pristatė Vilniaus dailės akademijos galerija „Akademija“. Menininkui įteikta aukštosios parfumerijos prekės ženklų atstovo „Crème de la Crème“ 3 000 eurų premija, kurią įteikė rinkodaros vadybininkė Augustina Gečaitė.
„Nescafe Dolce Gusto“ prekės ženklo vadovė Baltijos šalims Giedrė Čeberakaitė paskelbė „Geriausios „ArtVilnius’25“ skulptūros / instaliacijos“ autorių. Komisija Roko Janušonio instaliaciją įvertino už paveikią keramikos, objekto ir skulptūros jungtį. Autoriui įteikta 2 000 eurų premija.
Geriausio jaunojo mugės menininko premija, kurią tradiciškai skiria „ArtVilnius“ mecenatas, advokatų kontora „Cobalt“, atiteko latvei Sabīnei Vernerei. Ji pažymėta už stiprią ir vientisą meno kalbą. Menininkę pristatė galerija „Kogo“ iš Tartu. „Cobalt“ vadovaujantis partneris dr. Irmantas Norkus S. Vernerei įteikė nominacijos pažymėjimą ir 2 000 eurų piniginį prizą.
Įvertintos 7 geriausios galerijos
Atidarymo vakare tradiciškai paskelbtos ir 7 geriausios „ArtVilnius’25“ galerijos. Komisijos nariai įvertino ryškias jų programas ir puikiai parengtas, apgalvotas ekspozicijas.
Komisijos pirmininkės dr. Jurgitos Ludavičienės teigimu, mugė kasmet pristato itin platų modernaus ir šiuolaikinio meno institucijų spektrą. „Šį kartą tarptautinė vertinimo komisija stengėsi atspindėti mugės galerijų įvairovę, pažymėdama skirtingą jų stilistiką, skirtingus profilius ir darbo modelius. Nominantai tikrai atspindi šiuolaikinio meno rinką ir lauką.“
Komisija geriausiomis mugės galerijomis pripažino Vilniaus dailės akademijos galeriją „5 malūnai“, Vilniaus galerijas – „GODÒ galerija“, „Drifts“, „Meno niša“, Rygos „Māksla XO“ galeriją bei galeriją iš Talino „Temnikova & Kasel“.
Geriausia „ArtVilnius’25“ galerijos ekspozicija paskelbta „The Rooster Gallery“ ekspozicija. Premiją šiai galerijai įteikė tarptautinės mokesčių, audito, apskaitos, teisės ir verslo konsultacijų įmonės „Rödl & Partner“ mokesčių departamento vadovė, meno mylėtoja Rūta Bilkštytė.
Mugė tęsis šeštadienį ir sekmadienį
Trijose pagrindinėse centro salėse ir lauke – 12 tūkstančių kvadratinių metrų plote – įsikūrė 80 meno galerijų ir institucijų, 300 menininkų iš 16 pasaulio šalių. Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius’25“ programos rengėjai ir kuratoriai mugės lankytojams parengė plačią diskusijų ir edukacijų programą.
Pagrindinė „ArtVilnius’25“ galerijų programa ir stendai „Litexpo“ įsikūrę 5 ir 3 salėse.
Programą „Focus Baltic“ šiemet kuruoja parodų kuratorė, dramaturgė, Estijos šiuolaikinio meno centro vadovė ir kuratorė Maria Arusoo, tarptautinių parodų kuratorė iš Latvijos ir vyriausioji Almatos meno muziejuje Kazachstane kuratorė Inga Lāce ir ilgametė „ArtVilnius“ meno vadovė bei kuratorė S. Baliuckaitė-Arlauskienė.
Visas mugės dienas lankytojai galės rinkti jiems labiausiai patikusį menininką ir galeriją. „Art Vilnius’25“ žiūrovų rinktiniam menininkui ir rinktinei galerijai sekmadienį „ArtVilnius Talk“ studijoje bus įteiktos „Volfas Engelman“ premijos.
„ArtVilnius Talks“ pokalbių programoje, kurią kuruoja dr. Paco Barragánas (Ispanija) ir dr. Simona Skaisgirė, dalyvaus Lisa Long (Vokietija), Martinas Kruusas (Estija), Alainas Servaisas (Belgija), Vita Liberte (Latvija), Daiva Lialytė, Žaneta Fomova ir kt.
„ArtVilnius’25“ vyks spalio 3–5 dienomis. Mugę organizuoja Lietuvos meno galerijų asociacija, renginio vadovė – D. Stomienė, meno vadovė – S. Baliuckaitė-Arlauskienė. Mugę finansuoja Lietuvos kultūros taryba, renginio globėja – Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatė – advokatų kontora COBALT, generalinis partneris – „EIKA Group“, didysis rėmėjas – „Inchcape / Mazda“, pagrindinis partneris – LITEXPO.