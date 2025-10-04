M. Vygantas paviešino romantišką kadrą su nauja mylimąja: „Pastarųjų dienų, metų įvykiai išvargino“

Šįkart jis su gerbėjais pasidalijo šilta rudeniška akimirka, kurioje pozavo kartu su naująja mylimąja Milda May ir jos dukra.
Prie nuotraukos dainininkas pridėjo jautrią žinutę, kurioje kalbėjo apie išgyventus pokyčius, stiprybę bei vidinę ramybę po sudėtingų pastarųjų metų.
„Nors orai stipriai atvėso, tačiau viduje labai šilta.
Pastarųjų dienų, metų įvykiai išvargino tiek mus, tiek visuomenę, už ką labai nesmagu ir apmaudu. Tačiau kiekvienas kuriamės savo gyvenimą, laimę, džiaugsmą, ateitį.
Būkime visi sveiki, laimingi, turtingi. Būkime pakylėti, geros nuotaikos ir pozityviai nusiteikę.
Apkabiname ir siunčiame kiekvienam linkėjimus. Pas mus viskas labai gerai“, – socialiniuose tinkluose rašė atlikėjas.
Primename, kad apie Manto santykius su Milda May imta kalbėti dar po jo skyrybų su Jolanta Naruševičiūte, tačiau pats dainininkas viešai juos patvirtino tik praėjusią savaitę.
Jis neslėpė emocijų ir atvirai kreipėsi į kritikų pusėje stovinčius komentatorius, ragindamas nustoti skleisti negatyvą.