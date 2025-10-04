Po išgyventos netekties Ž. Grigaitis paviešino už širdies griebiantį vaizdo įrašą

Savo įraše Ž. Grigaitis atviravo, kad gyvenime neišvengiama akimirkų, kai tenka susidurti su skausmu ir liūdesiu.
„Gauti žinią, kad netekai artimo draugo ar šeimos nario, yra visada liūdna“, – teigė jis.
Verslininkas taip pat ragino neprarasti vidinės stiprybės ir tikėjimo, net kai atrodo, jog viskas griūva.
„Linkiu visiems rasti tos stiprybės, susikaupti ir pasakyti, kad aš galiu viską padaryti vardan to, ko netekote.
Išlaikykime blaivų protą, išlaikykite pusiausvyrą ir rodykite pavyzdį kitiems, kaip reikia suvaldyti situaciją – po liūdno dangaus ir, galbūt, ašarų lietaus visada ateina saulė. Tikėkit ir pamatysite, viskas bus gerai“, – kalbėjo Ž. Grigaitis.
Primename, kad apie širdį veriančią netektį Žilvinas Grigaitis pranešė rugsėjo 30-osios rytą.
„Mano rytas liūdnas ir širdis sudaužyta“, – tądien teigė jis.
Feisbuke jis paviešino dabar jau gražiu prisiminimu likusias nuotraukas su gera bičiule, buvusio Norvegijos ambasadoriaus Lietuvoje Karsteno Klepsviko žmona Heidi Klepsvik. Verslininkas pranešė apie jos mirtį.
„Mus paliko brangiausia draugė Heidi Klepsvik. Mano brangieji, Heidi ir Karsten Klepsvik, būsite mano širdyje, mano mintyse ir ilgai išliekančiuose prisiminimuose. Ačiū už draugystę. Draugai amžinai“, – brūkštelėjo Žilvinas.
Naujienų portalui Lrytas Žilvinas teigė, kad šiandien ji būtų šventusi 70-ąjį gimtadienį, o jis pats planavo skristi į Oslą ir aplankyti bičiulės.
„Labai gaila, ja prisimena daug kas Vilniuje... Buvo neeilinė ambasadorienė ir atstovavo Norvegiją. Ji ilgus metus kovoju su skrandžio vėžiu ir komplikacijomis.
Labai gaila ir skaudu, kad taip viskas, nes šiandien jos 70-asis gimtadienis ir planavom švęsti – jau planavau skristi i Oslą. Ir štai, labai netikėta“, – sunkiai rinkdamas žodžius Lrytas komentavo Ž.Grigaitis.