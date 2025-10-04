Renginyje akį traukė atvira Ingos Budrienės suknelė ir prabangūs bateliai: paklojo apvalią sumelę

Tačiau ne mažiau nei programa, svečių dėmesį traukė ir šventės dalyvių įvaizdžiai. Viena labiausiai pastebėtų vakaro damų tapo renginių organizatorė Inga Budrienė, spindėjusi seksualia elegancija ir ispanišku temperamentu.
„Tą vakarą pasirinkau mažą juodą suknelę iš savo „Rent by Budrienė„ butiko. Ji buvo dekoruota subtiliais kristalais, suteikusiais prabangos ir žavesio. Rankinukas – taip pat iš mano kolekcijos, idealiai derėjo prie viso įvaizdžio.
Bateliai – klasikiniai baltai juodi „Christian Louboutin“ iš asmeninės kolekcijos. Tai laiko patikrinta elegancija, kuri visada tinka ypatingoms progoms“, – Lrytas pasakojo ji.
Inga teigė, jog pasiruošimas tokiems renginiams jai netrunka ilgai – šalia namų ji turi išskirtinę savo suknelių kolekciją, kurią jau kurį laiką nuomoja.
„Užtenka užsukti į nuosavą butiką šalia namų, išsirinkti suknelę ir aksesuarus – ir įvaizdis beveik paruoštas. Žinoma, visuomet pasidarau profesionalų makiažą: mano visažistė atvyksta tiesiai į namus, tad galiu būti rami, jog atrodysiu nepriekaištingai“, – pasakojo ji.
Kalbėdama apie investicijas į savo stilių, Inga pripažįsta, kad kokybiškiems aksesuarams ji netaupo. Pavyzdžiui klasikinių „Christian Louboutin“ batelių, kuriais ji puošėsi renginyje, kaina gali svyruoti nuo 700 eurų iki 1 tūkst. 300 eurų.
„Negailiu pinigų profesionaliam makiažui, kokybiškiems bateliams ir detalėms, kurios kuria bendrą įvaizdį. Tuo tarpu suknelėms ar aksesuarams taupau – juk viskas po ranka mano butike.“
Šįkart žinoma moteris nutarė ilgus juodus plaukus susigarbanoti – taip dar labiau pabrėžė ispanės įvaizdžio temperamentą.
„Pasirinkau Ispaniją, nes jau gyvenau Ispanijos nuotaikomis – po kelių dienų laukė kelionė į Malagą, kur švenčiau gimtadienį ir vedžiau jubiliejinius, jau 10-uosius, praktinius dekoro mokymus“, – teigė ji.
Pasak I. Budrienės, komplimentų vakaro metu tikrai netrūko – tiek dėl elegantiško įvaizdžio, tiek dėl energijos, kuria ji spinduliavo visą vakarą.
