Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Iš viešumos dingusi J. Žižė paviešino jautrų įrašą: tai padarė ne šiaip

2025 m. spalio 5 d. 09:42
Lrytas.lt
Viešumoje retai matoma nuomonės formuotoja Julija Žižė šeštadienio popietę socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriais žodžiais.
Daugiau nuotraukų (15)
„Instagram“ paskyroje ji juos skyrė gimtadienį švenčiančiam vyrui Laurynui.
Širdį veriančiu sveikinimu moteris sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„Kiekvienas gimtadienis man primena pradžią – Mamos rankas, kurios kadaise laikė Tave pirmą kartą. Ačiū Tavo mamai už gyvybę, meilę ir pamokas, kurios šiandien gyvena Tavyje.
Jaučiu, kad daug mūsų šeimos jaukumo gimsta iš abipusių pastangų – mano noro puoselėti artumą ir bendravimą, Tavo nuolankumo bei Tavo mamos šilumos. Džiaugiuosi, kad esame vieni kitų gyvenimo svarbi dalis.
Myliu Tave, Laurynai“, – šalia šeimos akimirkų rašė ji.
Į jautrų įrašą netruko sureaguoti ir jubiliatas.
„Dievinu“, – pridėdamas širdelės jaustuką rašė jis.
Julija ŽižėGimtadienisSveikinimai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.