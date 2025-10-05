Iš viešumos dingusi J. Žižė paviešino jautrų įrašą: tai padarė ne šiaip

„Instagram“ paskyroje ji juos skyrė gimtadienį švenčiančiam vyrui Laurynui.
Širdį veriančiu sveikinimu moteris sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„Kiekvienas gimtadienis man primena pradžią – Mamos rankas, kurios kadaise laikė Tave pirmą kartą. Ačiū Tavo mamai už gyvybę, meilę ir pamokas, kurios šiandien gyvena Tavyje.
Jaučiu, kad daug mūsų šeimos jaukumo gimsta iš abipusių pastangų – mano noro puoselėti artumą ir bendravimą, Tavo nuolankumo bei Tavo mamos šilumos. Džiaugiuosi, kad esame vieni kitų gyvenimo svarbi dalis.
Myliu Tave, Laurynai“, – šalia šeimos akimirkų rašė ji.
Į jautrų įrašą netruko sureaguoti ir jubiliatas.
„Dievinu“, – pridėdamas širdelės jaustuką rašė jis.
Julija ŽižėGimtadienisSveikinimai
