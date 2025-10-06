Ašaromis ir baltų žiedų jūra į paskutinę kelionę išlydėta gerbiama Lietuvos aktorė

Artimieji ir bičiuliai su aktore atsisveikino Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiojoje scenoje.
Vėliau jos urna buvo išlydėta į Kauno miesto Petrašiūnų kapines.
Per daugiau nei penkis dešimtmečius trukusią karjerą, ji buvo apdovanota aukščiausiu Lietuvos scenos meno apdovanojimu – Auksiniu scenos kryžiumi, Kauno miesto savivaldybės Santakos garbės ženklu.
Aktorė sukūrė daugiau nei 100 vaidmenų Nacionaliniame Kauno dramos teatre, kine ir televizijoje, pelnė garbių apdovanojimų, ilgus metus dirbo teatro trupės vedėja.
Temperamentingoji Milė Šablauskaitė gimė 1944 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos rajone. 1962– 1967 m. studijavo vaidybą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Nuo 1967 m. įsiliejo į Kauno valstybinio dramos teatro trupę. Ją po studijų į Kauną pakvietė režisierius Jonas Jurašas.
Net ir sulaukusi siūlymų grįžti į Vilnių, aktorė visą gyvenimą liko Kauno dramos teatre sakydama: „Aš visiškai ištikima Kaunui.“
Moteris 54 metus dirbo aktore (iki 2021 metų pabaigos), iš jų 20 metų neapleisdama scenos, vadovavo teatro aktorių trupei.