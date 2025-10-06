Lrytas Premium prenumerata tik
D. Norvilo paviešintas vaizdo įrašas sprogdina internetą: akys krypo į žmoną R. Norvilę

2025 m. spalio 6 d. 20:34
Lrytas.lt
Dainininko Deivio Norvilo socialiniuose tinkluose paviešintas trumpas vaizdo įrašas akimirksniu sulaukė šimtų reakcijų.
Jame užfiksuota, kaip jo žmona Renata Norvilė, pasibaigus populiarios šeštadienio laidos filmavimui, vyrą lengvai stumteli.
Už poros esantys grupės „Vairas“ muzikantai nesulaiko emocijų – fone pasigirsta juokas.
„Kas lieka už kadro... Po 13 bendrų gyvenimo metų... O kas toliau? Su lopeta per pakaušį?“ – šmaikščiai teiravosi atlikėjas.
Šis įrašas neprasprūdo pro akis ir žinomiems veidams.
„iš Makronų prisimokėt?“, – teiravosi prodiuserė Marija Silickaja-Šmatavičienė.
„Seksizmas!“, – rašė kompozitorius Deivydas Zvonkus.
Deividas Norvilas-DeivisRenata Voitechovskaja-Norvilėelgesys
