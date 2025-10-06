D. Norvilo paviešintas vaizdo įrašas sprogdina internetą: akys krypo į žmoną R. Norvilę

Jame užfiksuota, kaip jo žmona Renata Norvilė, pasibaigus populiarios šeštadienio laidos filmavimui, vyrą lengvai stumteli.
Už poros esantys grupės „Vairas“ muzikantai nesulaiko emocijų – fone pasigirsta juokas.
„Kas lieka už kadro... Po 13 bendrų gyvenimo metų... O kas toliau? Su lopeta per pakaušį?“ – šmaikščiai teiravosi atlikėjas.
Šis įrašas neprasprūdo pro akis ir žinomiems veidams.
„iš Makronų prisimokėt?“, – teiravosi prodiuserė Marija Silickaja-Šmatavičienė.
„Seksizmas!“, – rašė kompozitorius Deivydas Zvonkus.
