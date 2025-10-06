Komikė L. Dragūnaitė – apie vairavimo patirtis: „Per pirmuosius pasimatymus su sužadėtiniu automobilyje kalbėdavom valandų valandas“

Vairavimas asocijuojasi su laisve
„Dvyliktoje klasėje, kai tik sueidavo 18 metų, visiems atrodė, kad būtina išsilaikyti vairavimo teises. Visi tuo gyveno, visi laikė egzaminus. Aš pati vairavimo egzaminą išlaikiau tik iš penkto karto, buvo labai daug jaudulio. Atrodė, kad čia gyvenimo įvykis, svarbiausias dalykas. Dabar žiūrint atgal suprantu, kad tai tiesiog viena iš patirčių – išmoksti vairuoti, išsilaikai teises ir viskas“, – sako L. Dragūnaitė.
Kaip teigia komikė, tik išlaikiusi teises ji iškart pajuto, ką reiškia savarankiškumas.
„Vairavimas man suteikė ne tik laisvę, bet ir pasitikėjimą savimi. Galėjau pati važiuoti į mokyklą, pavėžėti draugus, laiką planuoti taip, kaip noriu. Tėvai žinojo, kad vairuoju atsakingai, todėl manimi labai pasitikėjo“, – prisimena ji.
Nenumatyti įvykiai kelyje pasitaiko kiekvienam vairuotojui
Kaip ir daugeliui vairuotojų, L. Dragūnaitei kelyje teko patirti ir netikėtų išbandymų.
„Kartą žiemą, važiuodama iš draugės namų, slystelėjau į griovį. Teko kviesti draugę su tėčiu, kad ištrauktų. Kitąsyk, karštą vasaros dieną, automobilis sugedo autostradoje – tuomet su draugėmis net kelias valandas laukėme tralo. Tuo metu tikrai nebuvo smagu, bet dabar – tai jau prisiminimai, apie kuriuos galime ir pajuokauti“, – sakė žinoma moteris.
Kalbėdama apie saugumą kelyje ji pripažįsta, kad žinojimas, jog turi KASKO draudimą, suteikia kur kas daugiau ramybės.
„Draudimas – atsakingiausias sprendimas, kurį gali priimti kiekvienas vairuotojas. Nebėra taip baisu – jeigu atsitiks kokia nors nelaimė. Jis suteikia tiek finansinį, tiek moralinį stabilumą. Juk prireikus, bet kada gali išsikviesti pagalbą. Tai tikrai suteikia užtikrintumo jausmą“, – sako ji.
Draudimo technologijų bendrovės „Balcia Insurance SE“ transporto draudimo produktų vadovas Tomas Lizūnas teigia, kad KASKO draudimo paklausa atėjus rudeniui – išlieka aktuali. Pusė šio tipo draudimo polisų parduodama būtent šaltuoju metų sezonu.
„Kelyje niekada nežinai, kas gali nutikti – net patyrę vairuotojai susiduria su nenumatytomis situacijomis. Tokio tipo draudimas apsaugo keliautojus nuo papildomų rūpesčių, ypač atsitikus nenumatytam nelaimingam atsitikimui. Draudžiamojo įvykio atveju draudikas rekomenduos autoservisą ir atlygins padarytą žalą.
O dabar užsisakant KASKO dar ir sutaupysite. Spalio 6-ąją startuoja nauja kampanija – „Balcia KASKO dvikova“. Jos metu L. Dragūnaitė simboliškai stoja į lenktynes su ralio čempionu Roku Baciuška. Klientai, iki spalio 31 d. per programėlę užsisakę KASKO draudimą, gali gauti iki 18,9 proc. nuolaidą“, – teigia T. Lizūnas.
Automobilis – sentimentalių prisiminimų vieta
L. Dragūnaitė pasakoja, kad automobilis jai – ne tik transporto priemonė, bet ir vieta ilgiems bei įdomiems pokalbiams.
„Kai turėjau pirmą savo automobilį, savaitgaliais su draugėmis susitikdavome, pasiimdavome kavos ir iki ryto, sėdėdamos automobilyje kalbėdavome. Aptarinėdavome savo kasdienybę, planus, pirmąsias meiles, klausydavomės muzikos, dainuodavom“, – pasakoja komikė.
Automobilis L. Dragūnaitei asocijuojasi ir su kitomis maloniomis akimirkomis – per pirmuosius pasimatymus su sužadėtiniu Neilu jie valandų valandas kalbėdavosi automobilyje.
„Po pirmojo mūsų pasimatymo, kai pavakarieniavome ir pasivaikščiojome, dar ilgai sėdėjome automobilyje ir kalbėjomės, nes nei vienas nenorėjome namo. Matėme, kaip valandos bėga, bet kalbėdamiesi bandėme sustabdyti laiką“, – pasakoja ji.