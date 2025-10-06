Prieš 6 metus sukurtas E. Vėlyvio filmas pribloškė internautus: išpranašavo I. Adomavičiaus likimą?

Šį kūrinį socialiniuose tinkluose pristatęs A. Vėlyvis tikino, kad tokiu būdu siekia prisidėti prie streiko.
Kaip teigė pats režisierius, šis trumpametražis filmas buvo nufilmuotas dar 2019 m., tačiau dienos šviesą išvydo tik dabar.
Ne vienas internautas atkreipė dėmesį, kad filmo siužetas primena dabartinę sumaištį Lietuvoje, kuri yra susijusi su kultūros bendruomenės pasipiktinimu politine partija „Nemuno aušra“ ir vos savaitę ministro pareigas ėjusiu Ignotu Adomavičiumi.
Filme pasirodo aktorius Džiugas Siaurusaitis, kuris įkūnija veikėją Vilių – jis neva tampa nauju kultūros ministru.
Toliau vaizduojama vykstanti spaudos konferencija, kurios metu jo paklausiama apie planuojamus pokyčius. Atsakydamas į klausimą, jis tikina, kad ketina imtis Operos ir baleto teatro reabilitacijos.
Tada žurnalistai pasiteirauja, ką jis tiksliai turi omenyje, kyla sumaištis. Vėliau paaiškėja, kad naujasis ministras planuoja pakeisti teatro vadovą ir vietoje jo paskirti savo žmoną.
Toliau veiksmas persikelia į premjero kabinetą – šis naujam kultūros ministrui pataria pabendrauti su žmonėmis ir skleisti savo kultūrinę misiją.
Įvykus spaudos konferencijai ir šiam pokalbiui, žiniose pranešama apie ištikusią krizę, kurios naujasis ministras nesugeba suvaldyti. Pasirodo ir politikos apžvalgininkai, kurie teigia, kad kultūros ministro dienos jau suskaičiuotos.
Galiausiai filmo pabaigoje pasirodo juodas ekranas su intriguojančiu užrašu: „Tęsinys naujo ministro rankose.“
Trumpametražį filmą „Ministras“ galite pamatyti čia:
kultūros ministrasIgnotas AdomavičiusEmilis Vėlyvis
