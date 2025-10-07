Asta Žukaitė-Nalivaikienė palieka LNK žinias: pasakė, ką dabar veiks

Žinią Asta paskelbė feisbuke.
„Po 12 metų atsisveikinu su savo darbu LNK sporto žiniose. Daug kas keičiasi, bet aistra tiesioginiam sporto eteriui – vis dar tokia pati. Kaip dabar atsimenu savo pirmą dieną „LNK Žiniose“.
Vietoj suplanuoto debiuto – skambutis: „Asta, gal gali vesti žinias... rytoj?“
Labai jaudinausi. Kad bent kiek nusiraminčiau, Neries krantinėje pasidariau savo pirmą (ir visiškai ne žinių formato) interviu su Renaldu Seibučiu.
Tada dar prieš sportą eidavo kriminalai. Ir likus minutei iki mano pirmojo eterio, išgirdau ekrane žodžius: „...sukapotas į gabalus ir sudėtas į šaldytuvą.“ (taip, taip – tokia buvo įžanga į mano televizijos karjerą )
Iki šiol ryškiausias – pats pirmasis sezonas. Jis mane nuskraidino labai toli: „Šokių ant ledo“ projektas, aistros, ašaros, džiaugsmas, olimpinių žaidynių komentavimas... Tiek visko, kad atrodė – gyvenu sapne.
Per tuos 12 metų išmokau visko – ir kaip išlikti ramiai eteryje, kai niekas nevyksta pagal planą ir kaip patikėti savimi, kai viskas nauja.
Ačiū už šį kelią. Už komandą, už žiūrovus, už tai, kad LNK buvo vieta, kur aš užaugau, atradau save, tapau tuo, kuo esu. O dabar – naujas etapas. Grįžtu ten, kur širdis plaka greičiau – į tiesioginį eterį, Eurolygą, „Žalgirio“ areną.