Į dokumentinių filmų festivalį „Nepatogus kinas“ plūdo svečiai

Atidarymo, kuris sudomino ir žinomus žmones, metu pristatytas įspūdingas repertuaras – beveik pusšimtis dokumentinių filmų iš viso pasaulio, kuriuose tikri žmonių gyvenimai kartais pralenkia net drąsiausią Holivudo scenarijų. Kaip įprasta, po seansų žiūrovai kviečiami pasilikti ilgesniems pokalbiams bei diskusijoms, kurių festivalyje netrūks.
Šių metų „Nepatogus kinas“ išsiskiria gausiomis lietuviškomis premjeromis – festivalio metu pirmą kartą Lietuvoje parodyti net trys su mūsų šalimi susiję filmai. Režisierių Linos Lužytės ir Sigrid Klausmann darbas „Merginos neverkia“ pasakoja šešių skirtingose šalyse gyvenančių merginų istorijas ir jų kovą už teisę valdyti savo kūną. Gailės Garnelytės filme „Sutikau žmogų“ kamera nukreipta į fotografą Artūrą Morozovą, daugiau nei dešimtmetį fiksuojantį žmones pažeidžiamose situacijose. O ukrainiečių režisieriaus Ivano Sautkino dokumentika „Poema mažiems žmonėms“, sukurta kartu su lietuvių komanda, pradės Ukrainos savaitgalį, kuris vyks nuo spalio 17-osios Muzeotekoje.
Muzeoteka šiemet taps viena svarbiausių festivalio vietų. Čia vyks ne tik Ukrainos savaitgalis, bet ir tinklalaidžių įrašai, diskusijos bei teminiai renginiai. Pavyzdžiui, „Proto pemza“ pakvies pasigilinti į „manosphere“ influencerių pasaulį, „Tinklalaidė O“ – aptarti vienišėjančio pasaulio fenomenus, o filme „Karo diplomatija“ pasirodantis Gabrielius Landsbergis prie žiūrovų jungsis tiesiogiai savo tinklalaidėje.
Festivalio erdvės plečiasi ir už kino teatrų ribų – „Young’s“ klube Halės turguje tris trečiadienius vyks pokalbiai, paskaitos ir neformalūs susitikimai, įkvėpti festivalio filmų. Lukas Ramonas, Aurelija Plūkė ir Vytis Jurkonis čia kalbės apie temas, siejančias kiną su aktualiomis visuomenės problemomis – nuo incelių reiškinio iki politikų kūno kalbos ar paslaptingo grybų pasaulio.
Spalio 17 d. Radvilų rūmų dailės muziejuje atsidarys kasmetinė išplėstinės realybės kūrinių paroda „NK-Interactive“, kurioje lankytojai galės ne tik pamatyti, bet ir patirti dešimt tarptautiniuose festivaliuose įvertintų kūrinių – nuo gyvenimo su ADHD simuliacijų iki kelionių po Amazonės džiungles ar kūrybos kartu su dirbtiniu intelektu.
Kaip ir kasmet, „Nepatogus kinas“ kvies ne tik žiūrėti filmus, bet ir diskutuoti svarbiomis temomis – nuo moterų karo fronte ir vyrų emocinės sveikatos iki dezinformacijos, migracijos bei teisės į pasirinkimą.
Festivalis vyks iki spalio 26 dienos Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Alytaus kino teatruose bei internete visoje Lietuvoje.