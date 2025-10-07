Mirusiai Agnei Jagelavičiūtei sueitų 45-eri: jos mama paviešino širdį veriantį laišką

Jos mama Nijolė Jagelavičienė paviešino itin jautrų laišką.
„Mano brangi dukra, Agne... Šiandien gėlių puokštę nešiu ne į Šermukšnių gatvę. Tavęs ten nebėra, bet aš visą likusį gyvenimą šią dieną sveikinsiu Tave...
Su gimtadieniu, mano Stebukle.
Šį Tavo jubiliejų būtume šventę linksmai ir garsiai, o dabar pakėlusi akis žiūriu į dangų ir tikiuosi, kad tu mane matai, kaip saulė mato gėlę, lietaus lašas žolę...
Aš ir šiandien gyvenu su Tavimi, kalbuosi, tariuosi, netgi juokauju, kaip mes mokėjom ir niekada neleisiu sau patikėti, kad tas niekada tęsis visą gyvenimą. Šiandien neverksiu... Pažadu, nes Tau nepatiktų, nes šiandien Tavo gimimo diena. Tau 45 – koks gražus skaičius...
Sveikinu, Agnute, Tave ir linkiu, kad ten, kur tu esi, visada būtų šviesu ir gera. Myliu Tave, kaip Tu sakydavai, nuo žemės iki dangaus. Aš visada esu ir būsiu Tavo mama“, – rašė feisbuke ji.
Nijolė JagelavičienėAgnė JagelavičiūtėMirtis
