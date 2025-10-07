Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pirmo tokio Lietuvoje viešbučio atidaryme – būrys žinomų veidų: atvyko ir Jazzu

2025 m. spalio 7 d. 19:15
Lrytas.lt
Spalio 7-osios vakarą iškilmingai atidarytas pirmasis Lietuvoje „AC Hotel by Marriott“ viešbutis.
Į atvirų durų renginį antradienio pavakarę rinkosi gausus būrys svečių, tarp jų – ir būrys žinomų veidų.
Svečiai turėjo progą apžiūrėti bendras viešbučio erdves, užsukti į modernius kambarius, išbandyti erdvų barą, jaukią lounge zoną su amfiteatrine erdve bei restoraną „Saint Jacob’s“.
Bendrosiose viešbučio erdvėse planuojama rengti išskirtinius renginius – viešbutis siekia tapti ne tik keliautojų, bet ir vilniečių susitikimų vieta.
„Viešbutis taps ne tik išskirtine erdve susitikimams tarp svečių ir miesto lankytojų – tai bus tarsi gyvas organizmas, alsuojantis kultūra, kūryba ir bendrystės dvasia.
Tikras miesto šviesulys, suburiantis žmones į nepamirštamus vakarus ir įkvepiančias patirtis“, – teigė viešbučio direktorė Evelina Šukytė.
