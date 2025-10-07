Puošnioje labdaros ir fondo vakarienėje – politikai ir medikai: dėmesį kaustė Laimonas Lapinskas su žmona Aliona

Asmeninė patirtis, paskatinusi fondo gimimą
Kalbėdamas apie fondo idėją, jo įkūrėjas Lietuvoje gyvenantis ukrainietis Aleksandras Korolas pasakoja, kad „Amore Grande“ gimė, siekiant užtikrinti, kad net ir pažeidžiami visuomenės nariai neliktų vieni: „Žmonės, išgyvenantys ligą, netektį, vienatvę, neturi likti izoliuoti. Mūsų misija – būti šalia: suteikti palaikymą, žinias ir erdvę, kurioje jie gali pasijusti visuomenės dalimi.“
Fondo atsiradimą paskatino ir reali gyvenimo istorija bei asmeninė transformacija. A. Korolas pats svėrė 140 kg ir jautė nepasitikėjimą savimi, sunkumus įsilieti į visuomenę. Kol vedinas užsispyrimu, skyrė ypatingą dėmesį mitybai, pradėjo sportuoti, kreipėsi net į medikus, kurie atliko skrandžio mažinimo operaciją, pašalino perteklinę odą. Galiausiai vyras daug dėmesio skyrė savo asmenybės augimui, psihologijai. ir ėmėsi intensyvaus darbo su savimi.
„Supratantu, kad ne visi gali susitvarkyti vieni. Man pavyko ir noriu, kad kitiems būtų lengviau. Patyręs, ką reiškia nelengvą kelią įveikti vienam, siekiu suburti bendruomenę, – pasakoja A. Korolas ir pabrėžia, kad naujo fondo veikla grindžiama ne gailesčiu, o stiprybe. – Mes nedarome už žmones – mes darome kartu su jais.“
Labdaros ir paramos fondas „Amore Grande“ sieks sukurti aplinką, kurioje gailestingumas ir meilė nebus reti gestai, o žmogiškų santykių pagrindas. Kaip pasakoja fondo vadovė Marija Romančenko, tikimasi, po kelerių metų bus galima matyti visuomenę, kurioje su iššūkiais susiduriančios visuomenės grupės nesijaučia pamirštos, žmonės po insulto gali sugrįžti į visavertį gyvenimą, o migrantai randa ne atskirties sieną, bet integracijos duris.
Pagrindinės kryptys
„Amore Grande“ veiklos kryptys bus įvairios, tačiau esminis dėmesys skiriamas medicinai, naujosioms technologijoms ir pagalbai žmonėms su negalia. Be to, planuojamas įgyvendinti sveikatinimosi maratonas bei įkurti stacionarą senjorams.
„Veiksime plačiai, bet visuomet vedini vieno tikslo – jungti žmones ir suteikti jiems atramą. Teiksime medicininę ir psichologinę pagalbą, rengsime edukacinius kursus ir kursime informacinę medžiagą, kad prireikus žinotų, kur kreiptis ir kaip veikti“, – planais dalinasi fondo vadovė.
Ji, kaip pagrindinę stiprybę išskiria specialistų komandą, kurioje aktyviai dalyvaus gydytojai, kultūros veikėjai ir informacinių technologijų (IT) ekspertai, jungiantys savo patirtį dėl bendro siekio. Fondo vadovė taip pat pasakoja, kad kultūra bus naudojama, kaip tiltas tarp žmonių – organizuojami spektakliai susitikimai bei projektai, kuriuose susitikusios skirtingos kartos ir bendruomenės, mokysis būti drauge. Iš pradžių fondo veikla koncentruosis trijuose miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose, tačiau neapsiribos tik jais – ateityje bus dirbama ir mažesniuose miestuose, kur, anot M. Romančenko, pagalbos poreikis ypač didelis.
Spalio 5 d. vykusiame fondo pristatyme dalyvavo, politikai iš Lenkijos, Lietuvos profesoriai ir medicinos atstovai tarp kurių – prof. med. dr. Antanas Mickevičius, „NEWMAN Clinic“ vadovė Viktorija Vanagaitė, chirurgas – onkologas Karapet Babajan.
