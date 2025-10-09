Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
ŽmonėsVeidai ir vardai

Buvęs K. Meseguer vyras Enrique neatpažįstamas: turtuolio gyvenimą paliko užnugaryje

2025 m. spalio 9 d. 12:32
Lrytas.lt
Vasarą skirtingais keliais pasukę verslininkė, nuomonės formuotoja Kristina Meseguer (42 m.) ir jos buvęs vyras Enrique (61 m.), rodos, gyvena visiškai skirtingus gyvenimus. Žinoma moteris žaizdas gydėsi Balyje, dabar Vietmane, o Enrique persikėlė į Kolumbiją.
„Po daugelio metų, praleistų Europoje, nusprendžiau visiškai pakeisti savo gyvenimą…
Ir išvykau gyventi čia – į mažą salą Kolumbijos Karibuose.
Čia nėra automobilių, nėra skubėjimo… tik jūra, gamta ir kitoks gyvenimo ritmas.
Šiame profilyje noriu tau parodyti, koks iš tiesų yra gyvenimas saloje: gražusis, sunkusis ir tas, iš kurio mokausi kasdien“, – tokiais žodžiais Instagrame apie naują etapą prakalbo turtuolis.
O jo gyvenimas dabar tikrai neprimena tokio, kokį pagalvotume veda milijonierius.
Neseniai publikuotame įraše Enrique pasidalijo, kaip maudosi... lauke stovinčiame kibire vandens.
Įraše matyti, kaip iš didelės stovinčio vandens talpos jis pila vandenį ant išmuiluoto kūno.
„Štai taip aš maudausi – kai vanduo 29 laipsnių šilumos, viskas atrodo paprasta“, – prie įrašo pridėjo jis.
