Romoje kardinolas R. Makrickas palaimino I. Jarmolenkos ir jo žmonos santuoką: Radži liko sužavėtas

„Jūs nuostabus pavyzdys jaunosioms kartoms, kaip reikia branginti šeimą ir puoselėti jos vertybes, stiprinti jausmus ir pagarbą vienas kitam“, – Švč. Mergelės Marijos Didžiosiosios bazilikoje vykusios ceremonijos metu sakė kardinolas R. Makrickas.
„Su žmona labai norėjome trisdešimtmetį paminėti Romoje.Tikime Dievu ir prašome Jo palaimos tolesniems metams. Džiaugiamės, kad kardinolas Rolandas Makrickas sutiko palaiminti atnaujintus mūsų santuokos įžadus“, – pasakoja Igoris Jarmolenka.
Tarp garbingų svečių, tapusių įvykio liudininkais, buvo ir dainininkas Radži, o vakaras tęsėsi vakarieniaujant restorane, iš kurio atsiveria vaizdas į kerinčią miesto panoramą.
„Tai buvo labai gražios akimirkos – nuostabi Švč. Mergelės Marijos Didžiosios bazilika, jos ypatinga aura, mylinti vienas kitą pora, jų meile spinduliuojančios akys, įtaigūs kardinolo Rolando Makricko žodžiai. Širdis nuo laimės apsalo, tokią akimirką norėjosi dainuoti apie jausmus „, – prisimena Radži .
Romoje pažymėdamas perlines – trisdešimtąsias – santuokos metines, verslininkas ir dainininkas Igoris Jarmolenka žmonai Dženetai parengė staigmeną: pats parašė tekstą ir muziką dainai „Mano karalienė“ ir ją sudainavo gyvai – vakarieniaujant restorane priešais bažnyčią. Iki pat lemtingos akimirkos atlikėjas tai slėpė nuo mylimosios.
„Iš anksto rinkausi restoraną, kuriame yra muzikos instrumentas, bičiuliui italui Gianlucai Fiorentini, atliekančiam Toto Cutugno dainas ir draugavusiam su legendiniu šviesaus atminimo dainininku, nusiunčiau natas, kad jis galėtų man pritarti. Dženeta buvo nustebinta. Vadinasi, staigmena pavyko“, – sako I. Jarmolenka.
Jis neslepia: trys dešimtmečiai kartu – ne tik šventės, bet ir kasdienybės darbas.
„Per tiek laiko buvo visko: ir šiltų, gražių, ir lietingų dienų. Kaip ir visiems – kartais audrų. Bet jei nori, viskas įmanoma: mokėti suprasti vienas kitą, nusileisti, išgirsti.
Poroje reikia pamiršti tik savo norus – abu sutuoktiniai yra svarbūs. Jei vertinsi tik tai, kas patinka ir yra patogu tau, nieko nebus. Darna ateina su kito žmogaus poreikių pajutimu, nors tai padaryti labai sunku“, – neabejoja pašnekovas.
Pora susipažino kavinėje, kurioje dirbo Dženeta. Sukūrę šeimą jie ėmėsi nuosavo maitinimo verslo ir iki šiol valdo populiarią piceriją „Fokus“ sostinėje. Igoris ir Dženeta augina keturis vaikus.
„Meilė eina kartu su darbu ir kantrybe – šeimą išlaiko ne fantazijos, o kasdieniai pasirinkimai mylėti“, – priduria I. Jarmolenka.