Saugirdas Vaitulionis garsiausiems šalies žmonėms pravėrė namų duris

„Kiekvieno rudens laukiu dėl šių laidų ir susitikimų su pačiomis įdomiausiomis asmenybėmis, kurios yra tikras įkvėpimas. Pradedame trečią sezoną, kuriame, tikiu, tų įkvėpimų bus dar daugiau. Esu laimingas, kad žiūrovas vertina nuoširdžius pokalbius. Manau žmonės yra pavargę nuo skandalų ir norisi tiesiog tikrų pokalbių, ką įrodo tai, kad laida yra itin žiūrima“, – sako S. Vaitulionis.
Naująjame „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ sezone bus ir staigmenų – žinomas vyras pokalbiui kvies dar asmeniškiau, į savo namus.
„Šiemet laida – dar asmeniškesnė, dar artimesnė, nes svečius pokalbiui kviečiu pas save į namus. Net juokiuosi, kad laidą tuoj reikės pervadinti „svečiuose pas Saugirdą“. Pirmas laidas jau nufilmavome ir tikrai pajutau, kad pašnekovai, atvykę ne į studiją, o į svečius – dar labiau atsiskleidžia, atsipalaiduoja ir pokalbis tikrai pavyksta be jokių filtrų. Tikiu, tai pajus ir žiūrovai“, – sako jis.
Laidos prodiuserė Indrė Grinkevičė priduria, kad šios laidos esmė – žmonės ir jų atvirumas. „Šis sezonas bus ypatingas. Tiek pašnekovus, tiek žiūrovus Saugirdas įsileis į savo jaukius namus, o kartu – ir į dar nuoširdesnius pokalbius. Pažadame dar daugiau atvirumo, tikrų emocijų ir šiltų susitikimų su visiems puikiai pažįstamais, ryškiais veidais“, – laidos vedėjui antrino I. Grinkevičė.
Laidą „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ stebėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. naujienų portale Lrytas ir Lrytas Youtube kanale. Laidą remia „8 Drambliai“, „Osteomedika“.
Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulionis
