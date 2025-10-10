„Domino“ teatro premjeroje – būrys šalies garsenybių: pasirodė ir E. Mildažytė

„Aukštakulniais per santuoką“ pasakojama apie tai, kas nutinka, kai meilė pavargsta, skyrybos jau suplanuotos, tačiau netikėtai į duris pasibeldžia kažkas neįprasto...
Komedijos veiksmas sukasi apie porą, kurios santykius temdo rutina, neišsipildę lūkesčiai ir nuolatiniai ginčai. Šarlotė – aukštakulnių maniakė, o Maksas – vyras, kuriam jau seniai trūksta ne tik karštos vakarienės, bet ir šilto dėmesio.
Vietoj vakarienės – dar viena nauja batų pora, o vietoj artumo – vis didėjantis emocinis atstumas. Kai atrodo, kad skyrybos neišvengiamos, netikėtai pasirodo... kaimynas su stulbinančia paslaptimi.
Spektaklyje susipina aštri komedija, paradoksai ir nenuspėjamos situacijos, kuriose save atpažins tiek ilgus metus kartu praleidusios poros, tiek ką tik įsimylėję romantikai. Ši komedija – tai žvilgsnis į porų santykius: juokingus, nenuspėjamus, skaudžius ir kartu nepakartojamai žmogiškus!
Premjeroje apsilankė ir būrys garsenybių. Spektaklio nepraleido žurnalistė Jolanta Svirnelytė, buvusi estrados žvaigždė Ona Valiukevičiūtė, drabužių kūrėja Vidmantė Martikonytė ir jos mylimasis verslininkas Andrius Nikanorovas, buvęs modelis Simona Starkutė, keliautojas Rimvydas Širvinskas-Makalius, atlikėja Augustė Vedrickaitė, laidų vedėjai Edita Mildažytė ir Saulius Pilinkus, nuomonės formuotoja Inga Žuolytė, atlikėjas Kazimieras Likša, kosmetologė Rūta Elžbieta Pitkauskienė, drabužių kūrėjai Rūta Mackevičiūtė ir Eduardas Fedotovas, laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė su mama, nuomonės formuotoja Dalia Belickaitė ir krepšininkas Edvinas Šeškus, turinio kūrėja Viktorija Šaulytė ir kiti svečiai.
Spektaklyje žiūrovai išvys mylimus „Domino“ teatro aktorius. Komedijoje vaidina Sandra Daukšaitė-Petrulėnė, Justina Nemanytė, Tomas Rinkūnas, Paulius Valaskevičius, Eimutis Kvoščiauskas ir Šarūnas Datenis.
Šarlotės vaidmenį kuria charizmatiškoji Sandra Daukšaitė-Petrulėnė. Aktorė džiaugiasi galimybe dirbti šiame spektaklyje ir įkūnyti moterį, su vyru pragyvenusią 20 metų santuokoje. Ji su šypsena prisipažįsta, kad įkvėpimo šiam vaidmeniui sėmėsi iš asmeninės patirties – tiek pat metų ji gyvena su savo vyru.
„Situacijos yra puikiai pažįstamos, girdėtos ir artimos. Rekomenduoju spektaklį ir jauniems, ir vyresniems. Ir tiems, kurie turi porą, ir tiems, kurie yra vieniši. Didžioji dalis žiūrovų atras sau pažįstamų temų. Didelis džiaugsmas dirbti su tokia aktorių komanda, jokie iššūkiai nebaisūs“, – kalbėjo žinoma aktorė.
Žiūrovų itin mylimas aktorius E. Kvoščiauskas spektaklyje vaidina daktarą Meilę. Aktorius labai džiaugiasi, kad būtent jam atiteko šis išskirtinis vaidmuo. E. Kvoščiauskas spektaklį rekomenduoja poroms, kurių santykius temdo nesusikalbėjimas ar kivirčai. Ir, žinoma, visiems, kurie myli, ar ieško atsakymų į meilės klausimus.
„Žiūrovai ras ne tik juoko dozę, bet ir daugybę patarimų apie santykius poroje ir šeimoje. Mano vaidmuo yra ypatingas. Vien jo pavadinimas kalba pats už save... Labai norėjau šio vaidmens, todėl repeticijų maratonas teikė didelį malonumą. Gal kažkam gali pasirodyti, kad vaidinti daktarą Meilę yra vieni juokai, tačiau tai tikrai nėra lengva. Pjesėje daug teksto, nuolat besikeičiančios scenos... Aktoriai šiame spektaklyje pluša iš visų jėgų, kartais net vos gaudo kvapą“, – pasakojo E. Kvoščiauskas.
Temperamentingoji J. Nemanytė įsitikinusi, kad ši premjera bus išskirtinė „Domino“ teatro repertuare. Spektaklį aktorė rekomenduoja visiems, kurie turi gyvenimo draugą. Taip pat jaunoms poroms, kad pamatytų, kas jų gali laukti ateityje, ir vienišiams – kad prisimintų, kaip gera turėti artimą žmogų, net jei kartais rasti bendrą kalbą būna labai sunku.
„Šarlotės vaidmuo man labai artimas. Kuo artimesnis vaidmuo – tuo sudėtingiau jį kurti, nes jis primena daug asmeninių išgyvenimų. Tai tarsi terapija ir tuo pačiu pasidalijimas su žiūrovu savo gyvenimo patirtimi per personažo prizmę. Spektaklis reikalauja daug ištvermės, valios, fizinių ir emocinių jėgų. Teko „paauginti“ ne tik fizinį, bet ir emocinį raumenį. Scenoje viskas vyksta greitai, emociškai intensyviai ir kupina veiksmo. Buvau primiršusi, kiek daug jėgų pareikalauja pagrindinis vaidmuo, tačiau labai džiaugiuosi šia patirtimi,“ – kalbėjo J. Nemanytė.
Makso personažą kuriantis aktorius T. Rinkūnas taip pat rekomenduotų šį spektaklį poroms, draugių kompanijai ar artimiems bičiuliams. Spektaklyje daug gyvenimiškai artimų dalykų, kurie pažįstami kiekvienam, tačiau į juos žvelgiama pasitelkus humorą. Aktorius juokiasi, kad turbūt ne vienam yra taip nutikę: susipyksti dėl smulkmenos, o paskui supranti, kad myli vienas kitą ir visa tai yra laikina.
„Mano vaidmuo yra pagrindinis, todėl ruoštis nebuvo lengva, laukė beprotiškas tempas. Sau išsikėliau uždavinį – atrasti kuo daugiau spalvų, o spektaklis netaptų nesibaigiančiu poros konfliktu. Noriu, kad šis spektaklis ne tik atpalaiduotų, bet ir įneštų į gyvenimą filosofinį momentą, ar kartais ir mes patys nesielgiame taip pat? Pasijuokti iš savęs yra ne tik smagu, bet ir naudinga. Labai noriu padėkoti visai komandai, kurios nematome scenoje. Teatre dirba nuostabūs žmonės: nuo scenografijos montuotojų iki prodiuserių… Malonu repetuoti, dirbti, kurti“, – kalbėjo T. Rinkūnas.