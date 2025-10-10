Iš Paryžiuje sužibėjusio J. Statkevičiaus lūpų – kirčiai Lietuvos ambasadoriams: „Pažadai ir plepalai nusibodo!“

Tačiau po pasirodymo dizaineris neslėpė emocijų – atvirai prabilo apie tai, kaip sunku vienam kovoti už šalies įvaizdį, kai trūksta institucinio palaikymo ir paprasto žmogiško dėmesio.
„O kiek tarp eilučių, pragariškai sunku! Bet niekam nerūpi! Apmaudu! Taip, aš tai padariau – tai didžiulė diplomatinė misija ir tai faktas! Viską patys – entuziastai, tiesiog patriotai, savanoriai!
Kada supras, kad šaliai reikalinga reklama, kad apie mus nieko nežino, kad po tokio sėkmingo šou turėjo būti grandiozinis balius pasaulio mados ir kultūros žurnalistams mūsų ambasadoje!
Kada susiprotės? Kada visus paskandins šampane? Tada visi rašo, atsiskaito, o apie mus sužino! Bet ne – tyli, nejuda! Apie mus mažai kas žino. Čia mes patys tikim, kad Europa, bet jie taip negalvoja!
Šalies reklama būtina! Laikas rimtai galvoti apie šalies veidą – vienas nepatemsiu! Kada pasirūpinsite? Atsipeikėkit ir pradėkim darbais! Nes pažadai ir plepalai nusibodo!
Apmaudu, kad šalis nesirūpina savo įvaizdžiu, kultūra... Bet kodėl? Kodėl nepajudint smegenėlių ir sėdmenėlių?! Kodėl neateina ambasada po renginio ir nepasveikina žmonių, kurie dirbo Lietuvos labui?! Ką – karūna nukris? Ar kotletas atšals restorane už kampo?! Kur dingo žmogiškumas, šiluma, supratimas? Kodėl tokie nedraugiški esam? Labai apmaudu!
Turiu pasakyti vieną – dirbu 37 metus! Ir tik vienintelė Giedrė Kabašinskienė ir buvusi ambasadorė Liauskienė padėjo, rūpinosi, buvo kartu!
Ambasada turėtų rūpintis ypatingai – buvo pilna svarbių žmonių! Įsivaizduokit, net pasveikint neateina! Mes iš Lietuvos – 100 žmonių atvažiavo! O iš ambasados – ateina, pažiūri ir dingsta. Ot lygis! Ir tik skurdi žinutė – „ačiū mergaitėms iš ambasados, patiko“... Ot lygis)
Nu va, tokia ir kultūra! Nesistebiu! Ok, varau toliau – gaila laiko! Kodėl turiu dar mokinti?! Tik nejuokinkit – ambasada turėtų bent visus pietums pakviesti, nekalbu apie vakarienę! Čia ne milijonai! Gėda! Nėra klasės! Ar tai Lietuvos standartai?
Europa vadinasi! Kur supratimas? Sėdi uodegas prispaudę! Kam ta ambasada? Alio, jūs – tarnautojai, funkcionieriai! Turite rūpintis savo šalies žmonėmis! Ir tai jau istorija!
Nu nemoka žmogiškai elgtis – tai stebėkit aplinkui! Iš kur ta kaimietiška arogancija? Būtų buvusios foto ambasadoje – kad mada buvo ir 100 žmonių atvažiavo! Laikas praleis greitai! Kartoju – išmokite gerbti vieni kitus! Laikas keistis“, – šalia akimirkų iš kolekcijos pristatymo širdį išliejo jis.