Klaipėdoje vykusiame renginyje – ir iš viešumos dingusi Eleonora Sebrova

„Grožis nėra tik veidrodyje matomas atspindys – tai ir sveikata, ir emocinė būsena. Noriu, kad kiekviena moteris išdrįstų pamatyti savo stiprybę, net jei ją buvo praradusi dėl ligos ar gyvenimo išbandymų“, – sako pašnekovė, kurios naujasis projektas greitai tapo pokalbių tema uostamiesčio pasaulyje.
Farmacininkės veikla jau seniai peržengė įprastą grožio sferos ribą – ji bendradarbiauja su onkologinėmis ligomis sirgusiomis moterimis, padėdama joms atgauti pasitikėjimą savimi bei džiaugsmą vėl turint plaukus.
„Man tai nėra tik darbas – tai būdas prisidėti prie žmogaus atsigavimo, jo teigiamų patirčių sugrąžinimo“, – priduria D. Builova.
Atidarymo šventėje buvo gausu šypsenų ir emocijų. Kaip farmacininkė, Dainora pasirūpino, kad vakare netrūktų naudingų žinių – svečiams surengta trumpa mitybos terapeutės ir homeopatės Deimantės Rapalytės-Kuliešienės paskaita, kaip grožį puoselėti ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus.
Renginys turėjo ir gerumo misiją – susirinkusieji buvo kviečiami aukoti organizacijai „Niekieno vaikai“. Ši iniciatyva sulaukė nuoširdaus palaikymo – visi noriai prisidėjo prie kilnios misijos.
„Norėjosi, kad šis vakaras turėtų prasmę. Kad grožis būtų suprantamas ne tik kaip išvaizdos puoselėjimas, bet ir rūpestis kitais“, – kalbėjo Dainora.
Šventės metu scenoje pasirodė retai viešumoje matoma dainininkė Eleonora Sebrova, o nuotoliu sėkmės Dainorai linkėjo jos klientė, socialinių tinklų ekspertė Monika Ra.
Renginį vainikavo moteriškumo architektė Kristina Burneikienė, surengusi įkvepiančią mini pamokėlę apie elgesį viešumoje ir tikrąją eleganciją.