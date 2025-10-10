Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Praėjus savaitei po I. Adomavičiaus pasitraukimo – M. Ivaškevičiaus siūlymas

2025 m. spalio 10 d. 10:41
Lrytas.lt
Praėjo lygiai savaitė nuo dramos. Praėjusią savaitę kilo šaršalas dėl tuomet dar esamo kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus skandalingų pasisakymų Lrytui apie Krymą. Tą pačią dieną, kuomet interviu pasirodė viešoje erdvėje, pranešta, jog I.Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų.
Scenaristas ir režisierius Marius Ivaškevičius savo socialiniame tinkle išdėstė, ką, atslūgus emocijoms, jis mano.
„Savaitė be kultūros ministro – ir ką? Nepalyginamai ramiau.
Velniop šitą pareigybę – tai tik simbolinė figūra, skirta premijoms ir pagyrimo raštams dalinti.
Ir pačią kultūros ministeriją naikinti, perforrmuoti į departamentą, telpantį keliuose kabinetuose. Manot, juokauju? Ne.
Esu vienas daugiausiai per pastaruosius 20 metų kultūros šioje šalyje sukūręs žmogus, tarkim, vienas iš penkių, iš dešimties.
Ar per tuos 20 metų man kada nors prireikė kultūros ministerijos? Niekada. Ar kultūros minusterijai reikėjo manęs? Ne.
Tai ką mes čia žaidžiame? Per 30 laisvės metų Lietuva taip ir nesuprato, ką su ta kultūra daryti, visos į valdžią atėjusios partijos ją mėtė kaip karštą bulvę, toliau nuo savęs, kraštiniams. Ir prisimėtė.
Bulvė nukrito už tvoros ir ją surijo šernai“, – rašė jis.
