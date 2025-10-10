Praėjus savaitei po I. Adomavičiaus pasitraukimo – M. Ivaškevičiaus siūlymas

Scenaristas ir režisierius Marius Ivaškevičius savo socialiniame tinkle išdėstė, ką, atslūgus emocijoms, jis mano.
„Savaitė be kultūros ministro – ir ką? Nepalyginamai ramiau.
Velniop šitą pareigybę – tai tik simbolinė figūra, skirta premijoms ir pagyrimo raštams dalinti.
Ir pačią kultūros ministeriją naikinti, perforrmuoti į departamentą, telpantį keliuose kabinetuose. Manot, juokauju? Ne.
Esu vienas daugiausiai per pastaruosius 20 metų kultūros šioje šalyje sukūręs žmogus, tarkim, vienas iš penkių, iš dešimties.
Ar per tuos 20 metų man kada nors prireikė kultūros ministerijos? Niekada. Ar kultūros minusterijai reikėjo manęs? Ne.
Tai ką mes čia žaidžiame? Per 30 laisvės metų Lietuva taip ir nesuprato, ką su ta kultūra daryti, visos į valdžią atėjusios partijos ją mėtė kaip karštą bulvę, toliau nuo savęs, kraštiniams. Ir prisimėtė.
Bulvė nukrito už tvoros ir ją surijo šernai“, – rašė jis.