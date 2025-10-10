Lrytas Premium prenumerata tik
TV laidų prodiuserė V. Poderytė-Bernatavičė atskleidė kūdikio lytį: paviešino jautrų įrašą

2025 m. spalio 10 d. 21:48
Lrytas.lt
Spalio 1-ąją apie nėštumą pranešusi TV laidų prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė pasidalijo dar viena džiugia žinia – vaikelio lytimi. Itin jautriai su vyru Elvinu ir sūnumi Atu tai sužinojusi žinoma moteris nutarė pasidalyti ir su bičiuliais bei sekėjais socialiniuose tinkluose.
Kaip paaiškėjo jaukiai namuose su artimiausiais prapjovus tortą, pora laukiasi mergaitės. Įspūdžiais iš lyties atskleidimo vakaro ji pasidalijo „Instagram“ paskyroje.
Įrašu žinoma moteris sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„2025-ųjų naktis iš rugsėjo 28-osios į 29-ąją.
Naktis, kuri negalėjo palaukti ryto, nes el. pašte jau kurį laiką gulėjo informacija ko laukiamės – mergaitės ar berniuko.
Be patoso, be dekoracijų, be šou.
Be makiažo, apšvietimo ir videografų.
Namuose, mylimiausių apsuptyje ir begalinėje laimėje.
Jaukiai, buitiškai ir paprastai.
Štai taip mes sužinojome, kas atkeliaus į mūsų gyvenimus“, – šalia vaizdo įrašo jautriai rašė ji.
