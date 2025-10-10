TV laidų prodiuserė V. Poderytė-Bernatavičė atskleidė kūdikio lytį: paviešino jautrų įrašą

Kaip paaiškėjo jaukiai namuose su artimiausiais prapjovus tortą, pora laukiasi mergaitės. Įspūdžiais iš lyties atskleidimo vakaro ji pasidalijo „Instagram“ paskyroje.
Įrašu žinoma moteris sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„2025-ųjų naktis iš rugsėjo 28-osios į 29-ąją.
Naktis, kuri negalėjo palaukti ryto, nes el. pašte jau kurį laiką gulėjo informacija ko laukiamės – mergaitės ar berniuko.
Be patoso, be dekoracijų, be šou.
Be makiažo, apšvietimo ir videografų.
Namuose, mylimiausių apsuptyje ir begalinėje laimėje.
Jaukiai, buitiškai ir paprastai.
Štai taip mes sužinojome, kas atkeliaus į mūsų gyvenimus“, – šalia vaizdo įrašo jautriai rašė ji.
Vaida Poderytė-BernatavičėKūdikislytis
