ŽmonėsVeidai ir vardai

Normanto Ulevičiaus parodos „MUTE“ atidarymas subūrė žinomus kūrėjus

2025 m. spalio 11 d. 18:08
Penktadienio vakarą Vilniaus dailės akademijos galerijoje „5 malūnai“ atidaryta debiutinė muzikos prodiuserio ir garso įrašų režisieriaus Normanto Ulevičiaus analoginės fotografijos paroda „MUTE“. Atidarymas virto šiltu kūrėjų, bičiulių ir meno pasaulio žmonių susitikimu.
Daugiau nuotraukų (39)
„MUTE“ – pirmoji Normanto Ulevičiaus autorinė paroda, kurioje eksponuojami juodai balti 24x30 cm sidabro želatinos atspaudai, sukurti analoginiu būdu – be kompiuterio pagalbos. Kadruose – gyvos muzikos energija, scenos šviesos ir atlikėjai, kuriuos daugelis atpažins: nuo prestižinių apdovanojimų laureatų iki ryškiausių Lietuvos scenos žvaigždžių. Tarp jų – Benjamin Clementine, Fink, Andrius Mamontovas, Jazzu, Jessica Shy, Free Finga, Gjan ir kiti.
„Beveik dveji metai eksperimentų su analogine fotografija, dešimtys koncertų, šimtai kadrų – ir tik 34 iš jų tapo parodos dalimi. Esu labai dėkingas parodos kuratorei už jos sukurtą magišką kūrinio architektūrinę erdvę, kurioje preciziškai ir estetiškai eksponuoti darbai leidžia parodą patirti įvairiai – gali į ją žvelgti iš vidaus, atsitraukti ir pažvelgti iš šalies, net iš viršaus“, – sako parodos autorius N. Ulevičius.
Paroda išdėstyta tarsi muzikinė kompozicija – darbai erdvėje sustoja lyg natos nematomoje penklinėje. Į ją galima pažvelgti iš apačios, iš viršaus ar iš šalies – kiekvienąkart išgirstant kitą tylos melodiją.
„Iš anksto numačiau, kad Normanto parodai sukursiu tokią architektūrinę instaliaciją, į kurią įžengus atrodys, jog galerijos erdvė ką tik buvo perbraukta pirštais – lyg fortepijono klavišais. Man pačiai seniai trūko grynosios fotografijos parodos – žmogaus iš kitos meno srities, per kurį galėčiau pamatyti garsą ir prisiliesti prie nepažinaus muzikos pasaulio“, – mintimis dalijasi parodos kuratorė Marija Marcelionytė-Paliukė.
Parodos atidarymo vakarą autorių sveikino bičiuliai ir bendraminčiai – dainininkė bei dainų autorė Greta Jančytė-Gjan, aktorius, dueto „Kamanių šilelis“ narys Mantas Zemleckas, dainininkė ir kūrėja Aistė Gaižauskaitė-Aistè, garso režisierius ir prodiuseris Germanas Skoris, dainininkė Siga Jonynaitė-Siga, elektroninės muzikos kūrėjas Aurimas Galvelis ir kiti. Taip pat – autoriaus artimieji: mylimoji Ligita, tėvai, muzikai ir pedagogai Leonardas ir Irena Ulevičiai bei sesuo Kristina.
„Didžiausias žavesys man – matyti tokio lygio nuotraukas, padarytas žmogaus, kuriam fotografija yra hobis ir saviraiškos forma. Fotografuojant koncertus reikia mokėti pajusti žmones scenoje ir numatyti, kada išryškės emocija. Normantui tai pavyksta natūraliai. O kadangi viskas daroma analoginiu būdu – rezultatai dar įspūdingesni. Norint pasiekti aukštą lygį koncertų fotografijoje, reikia labai daug tų koncertų praeiti. Tai – žaidimas su savimi, kai nori įrodyti, kad vis dar gali save pranokti“, – po parodos mintimis dalijosi fotografas Gabrielius Jauniškis.
Parodą „MUTE“ galima aplankyti iki lapkričio 12 dienos Vilniaus dailės akademijos galerijoje „5 malūnai“ (Malūnų g. 5, Vilnius).
Vilniaus dailės akademija (VDA)ParodaFotografija

