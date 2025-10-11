Normanto Ulevičiaus parodos „MUTE“ atidarymas subūrė žinomus kūrėjus

„MUTE“ – pirmoji Normanto Ulevičiaus autorinė paroda, kurioje eksponuojami juodai balti 24x30 cm sidabro želatinos atspaudai, sukurti analoginiu būdu – be kompiuterio pagalbos. Kadruose – gyvos muzikos energija, scenos šviesos ir atlikėjai, kuriuos daugelis atpažins: nuo prestižinių apdovanojimų laureatų iki ryškiausių Lietuvos scenos žvaigždžių. Tarp jų – Benjamin Clementine, Fink, Andrius Mamontovas, Jazzu, Jessica Shy, Free Finga, Gjan ir kiti.
„Beveik dveji metai eksperimentų su analogine fotografija, dešimtys koncertų, šimtai kadrų – ir tik 34 iš jų tapo parodos dalimi. Esu labai dėkingas parodos kuratorei už jos sukurtą magišką kūrinio architektūrinę erdvę, kurioje preciziškai ir estetiškai eksponuoti darbai leidžia parodą patirti įvairiai – gali į ją žvelgti iš vidaus, atsitraukti ir pažvelgti iš šalies, net iš viršaus“, – sako parodos autorius N. Ulevičius.
Paroda išdėstyta tarsi muzikinė kompozicija – darbai erdvėje sustoja lyg natos nematomoje penklinėje. Į ją galima pažvelgti iš apačios, iš viršaus ar iš šalies – kiekvienąkart išgirstant kitą tylos melodiją.
„Iš anksto numačiau, kad Normanto parodai sukursiu tokią architektūrinę instaliaciją, į kurią įžengus atrodys, jog galerijos erdvė ką tik buvo perbraukta pirštais – lyg fortepijono klavišais. Man pačiai seniai trūko grynosios fotografijos parodos – žmogaus iš kitos meno srities, per kurį galėčiau pamatyti garsą ir prisiliesti prie nepažinaus muzikos pasaulio“, – mintimis dalijasi parodos kuratorė Marija Marcelionytė-Paliukė.
Parodos atidarymo vakarą autorių sveikino bičiuliai ir bendraminčiai – dainininkė bei dainų autorė Greta Jančytė-Gjan, aktorius, dueto „Kamanių šilelis“ narys Mantas Zemleckas, dainininkė ir kūrėja Aistė Gaižauskaitė-Aistè, garso režisierius ir prodiuseris Germanas Skoris, dainininkė Siga Jonynaitė-Siga, elektroninės muzikos kūrėjas Aurimas Galvelis ir kiti. Taip pat – autoriaus artimieji: mylimoji Ligita, tėvai, muzikai ir pedagogai Leonardas ir Irena Ulevičiai bei sesuo Kristina.
„Didžiausias žavesys man – matyti tokio lygio nuotraukas, padarytas žmogaus, kuriam fotografija yra hobis ir saviraiškos forma. Fotografuojant koncertus reikia mokėti pajusti žmones scenoje ir numatyti, kada išryškės emocija. Normantui tai pavyksta natūraliai. O kadangi viskas daroma analoginiu būdu – rezultatai dar įspūdingesni. Norint pasiekti aukštą lygį koncertų fotografijoje, reikia labai daug tų koncertų praeiti. Tai – žaidimas su savimi, kai nori įrodyti, kad vis dar gali save pranokti“, – po parodos mintimis dalijosi fotografas Gabrielius Jauniškis.
Parodą „MUTE“ galima aplankyti iki lapkričio 12 dienos Vilniaus dailės akademijos galerijoje „5 malūnai“ (Malūnų g. 5, Vilnius).