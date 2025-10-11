R. Mackevičius prabilo apie skandalingą grimerės bučinį ir žmonos reakciją: baigėsi netikėtai

Šaršalas tuomet kilo, kai plačiai visuomenei buvo parodytas užkulisinis vaizdelis, kuriame pokalbio laukia daininininkė, televizijos laidų vedėja Eglė Jurgaitytė, o atėjusi grimerė su R.Mackevičiumi bendrauja itin familiariai.
Netrukus grimerė jiems palinki gero pokalbio ir atsisveikindama duoda bučkį R.Mackevičiui. Vaizdelyje matyti, kaip tokį vaizdelį išvydusi E.Jurgaitytė nustemba.
Tai kaip viskas buvo? „Kitokiuose pasikalbėjimuose“ šį klausimą uždavė P.Vaitiekūnas.
„Viskas labai paprasta. Na, kaip čia – paprasta, nepaprasta. Žmogus dirbo pas mus ir toks, kaip žinai, yra betarpiškas žmogus. Vat bučkį duoda – labas ir bučkis.
Tą dieną, atsimenu, jos vaikas buvo apsirgęs ir ji sako „padažysiu ir išvarau“. Na ir padažė, bučkis ir išvarė. Ir mes patys įdėjome montaže tą gabalą, kur ji tą padarė.
Čia nebuvo netyčia. Mes į montažą, į anonsą net gi įdėjome. Tuomet Egle buvo svečiuose, jos reakcija... „kodėl ne man ta bučkis, ar visi taip su Rolu gali?“ (juokiasi.).
Bet kaip žmonės tuomet sureagavo? Juk negalima taip daryti, supyko. Tuomet visa tai persidavė Ievai, žmonės kalba, tai nu tikrai taip negalima daryti. Tada, o tai ką man daryt?
Tai ištrink! Nu gerai, ištrinam. O tada „ooo tai tarp jų tikrai kažkas yra, jei ištrynė“. B**t galvoju, dar blogiau. Na ir baigėsi tuom, kad Ieva ją atleido iš darbo“, – sakė Rolandas.