Mirė žinomas advokatas Edgaras Margevičius

„Šiandien Edgaras Margevičius, po ilgos ir drąsios kovos, iškeliavo į amžiną poilsį.
Kviečiame visus, kurių gyvenimą jis palietė, palydėti jį į paskutinę kelionę ir kartu prisiminti gražius momentus, kuriuos patyrėme drauge.
Kaip jis pats būtų pasakęs: „Pasidžiaukime tuo, ką kartu išgyvenome, o ne liūdėkime dėl to, ko nebebus.“
Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Skausmo užuovėja“, 1 salė. Rūtų g. 65, Alytus Spalio 13 d. (pirmadienis), 10:00–20:00 Spalio 14 d. (antradienis), 09:30–12:00 Šv. Mišios: Spalio 13 d. (pirmadieni), 18:00 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia, Varėnos g. 24, Alytus Išlydėjimas į amžinybę (nuo laidojimo namų): 12:00 val. Pirmo Alytaus kapinės, Uosių g. 14, Alytus.
Šeimos prašymas: vietoj vainikų atnešti pora baltų gėlių.
Ilsėkis ramybėje, Edgarai.“, – rašė ji.