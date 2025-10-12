Po Paryžiaus triumfo – audra internete: „Virtuali partizanė“ beveik 1 mln. sekėjų turintį J. Statkevičių kaltina melu

Šiuo metu Juozą seka net 964 tūkst. sekėjų. Tai – didžiulis skaičius. Palyginimui, pavyzdžiui, atlikėja, verslininkė Natalija Bunkė turi 313 tūkst. sekėjų, verslininkė ir nuomonės formuotoja Viktorija Siegel – 242 tūkst. sekėjų.
Ar toks padidėjęs J.Statkevičiaus instagramo sekėjų skaičius turėjo įtakos dėl kūrybos pristatymo Paryžiuje? Beje, prieš pat Paryžiaus mados savaitę, jis sukūrė ir atskirą savo instagramo paskyrą darbams – „juozascoutureparis“. Ji sudominusi 11,9 tūkst. žmonių.
Feisbuke „Virtuali partizanė“ pasivadinęs feisbuko profilis skelbiasi, jog šis puslapis – savanoriška iniciatyva, skirta dezinformacijos tyrimams ir melo dekonstravimui.
„Viešiname vatnikus, demaskuojame propagandos naratyvus ir skleidžiame faktus. Atlieku pilietinę pareigą informacinėje kovoje“, – skelbiama aprašyme. „Virtuali partizanė“ šiuo metu turi 10 tūkst. sekėjų feisbuke. Jai pro akis neprasprūdo oficialios J.Statkevičiaus instagramo paskyros skaičiai.
„Orevuar, milijone! Arba kai ego pasiekia ten, kur algoritmas nespėja. Kažkaip čia po Orevuar (skaityk – Juozo Statkevičiaus arba Bla Blažytes mylimukas) pasipiktinimo Lietuvos ambasada Prancūzijoje, nuejau pažiūrėti jo Instagram.
Ir kažkaip mane suglumino tie stebuklingi skaičiai. Beveik 1 milijonas sekėjų.
Ir taip, aš suprantu, žmogus ne tik Lietuvoje žinomas, talentas – faktas, pasiekimai – realūs, kūryba – aukšto lygio. Bet... milijonas? Seriously?
Galvoju: nueisiu aš tą statistiką mėnesiuko pažiūrėti. Nes žinom – organiški profiliai turi gan pastovius įsitraukimus.
Na ir ką radau?
MĖNESIO STATISTIKA
Per paskutinį mėnesį: -70 504 sekėjų (taip, minus septyniasdešimt tūkstančių);
Kai kuriomis dienomis +18 000, kitomis -34 000;
Įsitraukimas 0,11 %, t. y. maždaug 1 000 „patinka“ prie beveik milijono sekėjų.
Toks botų baletas haute couture. Tai reiškia, kad kasdien iš jo paskyros išeina mažytis miestelis žmonių – arba „botų miestelis“. Tokie šuoliai paprastai būdingi ne įkvėpimui, o automatinėms sekėjų bangoms.
Dabar truputį apie Paryžiaus dramą
Vos grįžęs iš Paryžiaus, Bla Blažytės mylimukas viešai išliejo apmaudą: esą Lietuvos ambasada jį ignoravo, nepakvietė svečių, nepadėjo garsinti Lietuvos vardo.
Ambasada atsakė tiesiai: „Statkevičius piktybiškai skleidžia netiesą.“ Dalyvavome, padėjome, suteikėme erdvę, o papildomų prašymų nebuvo. Rezultatas? Puikus informacinis spektaklis, kur meninė drama pereina į geopolitinį toną.
O juk Orevuar J santykiai su Rytų kaimynu (ir tam tikra rusiška elegancijos nostalgija) ne kartą kėlė klausimų.
Diplomatija gi negali dainuoti bravo, kai vyksta emocinis šou. Šis skandalas – ne apie madą ir ne apie kultūrą. Tai tiesiog ego performansas, kuriame siūloma ploti stovint už meninį įsižeidimą.
Tik problema ta, kad valstybės institucijos tam turi kitą aprangos kodą – santūrumą. Galų gale: vienas milijonas sekėjų, šiek tiek skaitmeninio „couture“, šiek tiek dramos ir štai turim tobulą paryžietišką teatrą. Tiesa, ne ant podiumo, o mūsų ekranuose.
Orevuar VP“, – rašė „Virtuali partizanė“.
Juozas StatkevičiusInstagramveikla
