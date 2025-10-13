Editos Daniūtės-Gozzoli dukra atšventė 18-ąjį gimtadienį: akį traukė stulbinantys įvaizdžiai

Ta proga Edita savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo šventės akimirkomis.
Ten ji paviešino kvapą gniaužiančias nuotraukas, kuriose matyti ir jos gražuolė dukra.
Regis, vakarėlis praėjo su trenksmu – dukros laukė ne tik gimtadienio tortas su žvakutėmis, bet ir prabangus limuzinas.
Nuotraukose buvo sunku nepastebėti kerinčių Editos ir jos dukros įvaizdžių. Abi jos pasipuošė žėrinčiomis trumpomis suknelėmis ir atrodė tarsi seserys.
Kituose kadruose buvo įamžinta jauki šeimos akimirka – visa šeima stovėjo prie didelio torto ir neslėpė pakilių emocijų.
Nuotraukas paviešinusi Edita skyrė trumpą, bet nuoširdų sveikinimą savo dukrai.
„Laimingo 18-to gimtadienio, mūsų meile, Evita“, – šalia nuotraukų rašė E. Daniūtė-Gozzoli.
Po įrašu pasipylė internautų šilti sveikinimai ir linkėjimai, o ne vienas gyrė, kaip gražiai atrodo Edita ir jos dukra.