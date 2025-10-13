Garsus fotografas Rokas Darulis slapta vedė savo mylimąją: apie įvykusias vestuves išdavė viena detalė

Žinomas vyras amžiną meilę jai prisiekė artimiausiųjų rate, toli nuo visuomenės dėmesio.
Apie tai, kad pora sumainė aukso žiedus, socialiniuose tinkluose išdavė pasikeitusi Marijos pavardė – ji tapo Darule.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su Roku, jis patvirtino žinią apie vestuves, tačiau nedaugžodžiavo.
„Taip, susituokėme, tik plačiau nusprendėme nieko viešai nekomentuoti“, – Lrytas teigė jis.
Primename, kad mados fotografas savo mylimajai pasipiršo šių metų kovą.
Džiugia žinia pora tuomet pasidalijo „Instagram“ paskyroje.
„Pasibeldė pavasaris“, – šalia akimirkos iš pasivaikščiojimo Nidoje, kur matyti abu įsimylėjėliai ir Marijos ranką papuošęs sužadėtuvių žiedas, tuomet rašė pora.