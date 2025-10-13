Ingos ir Arūno Valinskų gyvenime – reikšminga šventė

Visai neseniai, spalio 3 dieną, viena tvirčiausių porų atšventė 38-ąsias vestuvių metines.
Progą jie minėjo ypatingai, taip, kaip ir eina per gyvenimą. Inga ir Arūnas leidosi į romantišką kelionę po Prancūzijos Rivjerą.
Apie savo santykius Arūnas plačiau yra kalbėjęs naujienų portalo Lrytas laidoje „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“.
„Mums santuoka ir įsipareigojimas tai nėra dar viena proga su draugais nueiti pašvęsti, pasifotografuoti ir atsidurti ant gliancinio viršelio. Ne. Visą laiką reikia suvokti, kaip Inga sako, kad santuoka yra darbas, kuriame praktiškai niekada nebūna atostogų“, – yra sakęs jis.
Tuomet žinomas vyras buvo įsitikinęs – kad santuoka būtų laiminga, nepakanka vieno žmogaus pastangų. Stengtis dėl darnių santykių turi abu sutuoktiniai.
„Kad santuoką būtų laiminga reikia vieno paprasto mažmožio – reikia žmogų, su kuriuo gyveni, bent per nago juodumą mylėti bent šiek tiek daugiau, negu patį save ir tada viskas bus gerai. Tada tu viską išspręsi.
Nes jeigu tu įsivaizduoji, kad dabar susibėgam, pasižiūrim, pabaliavojam – o baliukas koks geras buvo, o fotografijos kokios, o suknelę kokią turėjau. O po pusmečio – pirmas konfliktas nu ir eik tu nafik. Nu ir eisiu. Nu ir išeina, ir viskas. O paskui galvoja, kur čia dar tą baliuką padaryt.
Žmonės, kuriems santuoka yra baliukas, jiems, ko gero, nelabai ateis iki sąmonės, ką aš kalbu, nes šeima yra šiek tiek daugiau.
Bet reikia suvokti, kad ne tik tu, bet ir jisai turi vienintelį gyvenimą ir jis savo gyvenimo didelę dalį atiduoda tau. Tai va tokie abipusiai mainai ir kai jie yra lygiaverčiai arba stengiamasi vienas kitą palaikyti – tada yra šeima“, – pamąstymais dalijosi jis.
Inga ValinskienėArūnas Valinskasmetinės
