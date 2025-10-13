Kristina Meseguer pasirodė su paslaptingu vyriškiu: atskleidė, kas jis

Regis, gerbėjų dėmesio Kristinai niekada netrūko, tačiau po skandalingų skyrybų su ispanu Enrique jos gyvenimas tapo diskusijų ir gandų objektu.
Verslininkės gyvenimas internautams kėlė didžiulį susidomėjimą – ne vienas spėliojo, ar jos širdyje jau rusena nauji jausmai.
Tiesa, spėlioti verčia ir naujas jos įrašas socialiniuose tinkluose.
Pirmadienį žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame pasirodė su paslaptingu vyriškiu.
Jiedu nusifilmavo viename lifte, o Kristina pas jį su šypsena veide paklausė: „Ko tu ten žiūri?“. Tuomet jie ėmė kalbėtis nelietuviškai.
Portalui Lrytas susisiekus su K. Meseguer, ji sutiko atskleisti, kas yra šis paslaptingas vyriškis.
„Jis tiesiog draugas, su kuriuo kaituojam kartu. Tai ne vaikinas“, – aiškino Kristina.
Kristina MeseguerVyrasSantykiai
Rodyti daugiau žymių