Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Kristina Meseguer pasirodė su paslaptingu vyriškiu: atskleidė, kas jis

2025 m. spalio 13 d. 15:46
Lrytas.lt
Saulė, vanduo, sportas – visu tuo žaibiškai išgarsėjusi verslininkė Kristina Meseguer (42 m.) mėgavosi tris mėnesius Balyje, o visai neseniai ji pakėlė sparnus į Vietnamą, kur taip pat nekeičia savo dienos rutinos. Dabar moteris daug sportuoja, sveikai maitinasi ir 169 tūkst. sekėjų rodo nuotraukas, prilygstančias gražiausiam atvirukui.
Daugiau nuotraukų (12)
Regis, gerbėjų dėmesio Kristinai niekada netrūko, tačiau po skandalingų skyrybų su ispanu Enrique jos gyvenimas tapo diskusijų ir gandų objektu.
Verslininkės gyvenimas internautams kėlė didžiulį susidomėjimą – ne vienas spėliojo, ar jos širdyje jau rusena nauji jausmai.
Tiesa, spėlioti verčia ir naujas jos įrašas socialiniuose tinkluose.
Pirmadienį žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame pasirodė su paslaptingu vyriškiu.
Jiedu nusifilmavo viename lifte, o Kristina pas jį su šypsena veide paklausė: „Ko tu ten žiūri?“. Tuomet jie ėmė kalbėtis nelietuviškai.
Portalui Lrytas susisiekus su K. Meseguer, ji sutiko atskleisti, kas yra šis paslaptingas vyriškis.
„Jis tiesiog draugas, su kuriuo kaituojam kartu. Tai ne vaikinas“, – aiškino Kristina.
Kristina MeseguerVyrasSantykiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.