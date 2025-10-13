Lrytas Premium prenumerata tik
Paaiškėjo, kiek bilietų parduota į Jessicos Shy koncertus

2025 m. spalio 13 d. 17:09
Lrytas.lt
„Jūs išprotėjot“, – į sekėjus kreipėsi Lietuvos muzikos žvaigždė Jessica Shy, kuri vos per dvi paras sugebėjo parduoti visus bilietus į abu savo koncertus. Bilietai tiek į pirmąjį, tiek į antrąjį koncertą buvo iššluoti akimirksniu.
Paaiškėjo, kad per dvi dienas atlikėjai pavyko parduoti neįtikėtiną skaičių bilietų.
Apie tai savo „Instagram“ paskyroje prabilo pati atlikėja, kuri neslėpė susijaudinimo.
„Jūs išprotėjot... 80 tūkstančių žmonių vos per dvi dienas. Kaip tai įmanoma? Ačiū nuo visos komandos. Didžiulė atsakomybė sukurti kažką nepaprasto“, – stebėjosi Jessica Shy.
Primename, kad šią vasarą dainininkė surengė net tris pilnai išparduotus koncertus. Kalnų parke įvykę pasirodymai sužavėjo tūkstančius gerbėjų, o kalbos apie įspūdingą šou netilo ilgą laiką.
Nors atrodė, kad geriau ir būti negali, regis, Jessica Shy sustoti nežada.
Kitais metais laukia didžiausi koncertai jos karjeros istorijoje, kurie prasidės rugpjūčio 27-ąją. Gerbėjai vis dar spėlioja – galbūt laukia ir trečiasis koncertas?
