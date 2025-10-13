Vieninteliai kabareto namai „Nijinsky III“ atvėrė duris naujam sezonui

Atidarymo programa „The Aurora Borealis Show“ pratęsė praėjusį savaitgalį vykusio Tarptautinio Vilniaus burleskos festivalio temą ir į sceną atnešė šiaurės šviesų mistiką, grožį ir kūrybinę energiją.
Vakaro konferansjė Gytis Ivanauskas (GYTIS IV) ne tik vedė šou, bet ir priminė, kad kabaretas – kaip ir visa kultūra – yra daugiau nei pramoga: tai valstybės šerdis.
„Kultūra negali būti žemiau plintuso, nes kultūra yra valstybės karūna, o karūna turi būti ant galvos,“ – kalbėjo G. Ivanauskas.
Jo žodžius palydėjo garsių aplodismentų banga – publika akivaizdžiai pritarė.
Scenoje žibėjo ryškiausi Lietuvos kabareto ir burleskos vardai – GYTIS IV, WILD LOU, LUKA MOKKA, BONA DAWN, J’ADAM ir MISS BABY DOLL. Jų pasirodymai sukūrė įspūdingą sintezę, kurioje susiliejo burleska, teatras, šokis, muzika ir performanso menas.
„Penktąjį sezoną pradedame su didžiuliu įkvėpimu. Kabaretas mums – tai kūrybos erdvė, kurioje susitinka emocijos, menas ir drąsa būti savimi,“ – teigia organizatoriai.
Kabareto namai „Nijinsky III“ – vienintelė tokio tipo vieta Baltijos šalyse, kur kuriami originalūs, aukšto meninio lygio šou. Čia susipina burleskos, šokio, muzikos, cirko, drag ir pole dance menai, o scenoje pasirodo artistai iš Lietuvos ir visos Europos. Tai erdvė, kurioje kiekvienas vakaras tampa įspūdingu reginiu ir kultūrine patirtimi.