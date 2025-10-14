Justina Partikė kreipėsi į veidotyrininkę: „Buvau apakusi“

„Žinote, man viskas įdomu, kas susiję su savęs atskleidimu, pažinimu. Pradėjau domėtis veidotyra – žiauriai fainas dalykėlis, ne burtai. Pagal veido bruožus viską papasakoja apie tave – tiek pliusus, tiek minusus“, – istoriją socialiniuose tinkluose pasakoti pradėjo Justina.
Žinoma moteris atskleidė, kad specialistei nusiuntė savo nuotrauką prieš operaciją, be makiažo – mat taip ji tiksliau gali papasakoti apie žmogų.
„Viskas yra apie prigimtines savybes, o ne apie taiklius arba netaiklius spėliojimus. Tikėjau, kad veidotyra bus gerai, kiekvienas atsinešame tam tikrus dalykus, bet nemaniau, kad pasakys tokių dalykų...
Kai esi viešas žmogus, daug dalykų galima pasakyti iš to, bet ji pasakė tai, ko nematot net jūs. Apart manęs tų dalykų niekas nežinojo.
Pavyzdžiui – dėl darbo, kodėl aš vienaip ar kitaip mąstau, kodėl kartais esu pasyvesnė, dėl bendravimo, kodėl mane taip mato žmonės.
Jei prieš veidotyrą manęs būtų paklausę įvardyti savo teigiamas savybes, būčiau pasakiusi tokias banalias, tačiau dabar jas galiu įvardyti labai konkrečias ir aiškias, žinau, kaip toliau elgtis“, – dėstė Justina.
Grožio specialistė atskleidė ir keletą ją nustebinusių dalykų.
„Atrodo atsidariau e-shop, nieko nekeliu, pradedu save kaltinti. Ji taip susakė, kad man viskas aišku, dabar žinau nuo ko ir ką pradėti. Ji tai, kad galvojau paėmė ir padėjo ant lėkštutės, žinau, ką daryti, kad visa tai įsivažiuotų.
Niekada nebūčiau patikėjusi gali papasakoti apie tave, darbą, santykius be jokio klausimo kas, kaip ir kodėl – tiesiog iš veido. Buvau apakusi“, – stebėjosi žinoma moteris.
