Plinta šmaikštus Valdo Benkunsko vaizdo įrašas: prisivalgė iki soties, bet nepamiršo kostiumo

Sakartvelo skoniais garsėjanti kavinė „Ugruzina“ jau kurį laiką socialiniuose tinkluose viešina vaizdo įrašus, kuriuose pas juos atėję svečiai prisivalgo iki soties.
Stalas būna nukrautas įvairiausiais patiekalais, o svečiai gardžiai juos valgo.
Naujausiame vaizdo įraše prie maistu nukrauto stalo pasirodė ir V. Benkunskas, kuris turėjo galimybę išbandyti įvairiausius skonius.
Mero apsilankymas šioje kavinėje nustebino ne vieną internautą – jis atrodė visiškai atsipalaidavęs, nesikuklino valgyti rankomis ir atrodė labai šmaikščiai nusiteikęs.
Tiesa, pamatyti V. Benkunską be oficialios aprangos būtų sunku – net ir valgydamas kavinėje, jis vilkėjo elegantišką kostiumą.
Tokiuose vaizdo įrašuose atsiduria ne tik stilingi kavinės svečiai, bet ir pramogų pasaulio veidai.
Anksčiau prie tokio stalo sedėjo atlikėja Viktorija Vyšniauskaitė-Cheri bei Monikos Liu mylimasis, komikas Antanas Sadauskas.