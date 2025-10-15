Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Alanas Chošnau pirmą kartą apsinuogino, o internautai ūžia: „Figūra, kurios nepražiūrės net žuvėdros“

2025 m. spalio 15 d. 10:32
Lrytas.lt
Dainininkas Alanas Chošnau (51 m.) pamalonino gerbėjus. 3 882 sekėjus instagrame turintis vyras paviešino netikėtą nuotrauką. Alanas pozuoja tik su maudymosi kelnaitėmis, be jokių marškinėlių.
Daugiau nuotraukų (11)
A.Chošnau socialiniuose tinkluose yra kelios akimirkos su žmona, daugiausiai jų – iš koncertų, darbo veiklų. Dainininkas nėra iš tų, kurie kas minutę savo gyvenimą viešina instagramo istorijose.
Tad ši nuotrauka – netikėta jo gerbėjams. Tuo labiau, kad A.Chošnau sekėjai išvydo ir puikias dainininko kūno formas.
Nuotrauką palydėjo ne tik Alano daina „Ar dar yra vilties“, bet ir prierašas: „Kas paliks geriausią komentarą, tas laimės!“
Taip dainininkas kaip mat užkūrė sekėjus. Šie liaupsino A.Chošnau.
„Alanai, ar tai tu. Ir nuostabioji daina prie jūros“, „O, Dieve“, „Ar dar yra vilties... pasiekti tokią formą?“, „Kaip tave galėsiu dabar pamiršti“, „O ką laimėsiu? Maudymosi triusikėlius? Su palmėmis ir šniuraitėliu?“, „Figūra, kurios nepražiūrės net žuvėdros“, – gražūs žodžiai liejosi A.Chošnau.
Alanas ChošnaukūnasInstagram

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.