Alanas Chošnau pirmą kartą apsinuogino, o internautai ūžia: „Figūra, kurios nepražiūrės net žuvėdros“

A.Chošnau socialiniuose tinkluose yra kelios akimirkos su žmona, daugiausiai jų – iš koncertų, darbo veiklų. Dainininkas nėra iš tų, kurie kas minutę savo gyvenimą viešina instagramo istorijose.
Tad ši nuotrauka – netikėta jo gerbėjams. Tuo labiau, kad A.Chošnau sekėjai išvydo ir puikias dainininko kūno formas.
Nuotrauką palydėjo ne tik Alano daina „Ar dar yra vilties“, bet ir prierašas: „Kas paliks geriausią komentarą, tas laimės!“
Taip dainininkas kaip mat užkūrė sekėjus. Šie liaupsino A.Chošnau.
„Alanai, ar tai tu. Ir nuostabioji daina prie jūros“, „O, Dieve“, „Ar dar yra vilties... pasiekti tokią formą?“, „Kaip tave galėsiu dabar pamiršti“, „O ką laimėsiu? Maudymosi triusikėlius? Su palmėmis ir šniuraitėliu?“, „Figūra, kurios nepražiūrės net žuvėdros“, – gražūs žodžiai liejosi A.Chošnau.