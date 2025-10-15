Internetą drebina „Patrulio“ J. Butnoriaus žmonos vaizdo įrašas: atskleidė realybę

Grupės „Patruliai“ nario Juozo Butnoriaus žmona Gražina sukūrė šmaikštų vaizdo įrašą, kuriame parodė realybę.
Matyti, kaip Juozas naršo telefone ir jo ekrane pamato tobulą žmonos nuotrauką, tačiau realiai atsisukęs į ją – be makiažo, įsisukusią į chalatą ir valgančią traškučius.
„Realaus gyvenimo istorija“, – juokėsi Gražina.
Įrašas sulaukė daugybės patiktukų, o sekėjai pritarė šiai parodytai tiesai.
„Oj geras, atskleidėt tiesą“, „Tokia ta realybė“, „Prajuokinot“, – komentarus žėrė internautai.
Juozas Butnoriusgrupė Patruliairealybė
