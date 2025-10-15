Lrytas Premium prenumerata tik
Internetą drebina „Patrulio" J. Butnoriaus žmonos vaizdo įrašas: atskleidė realybę

2025 m. spalio 15 d. 16:26
Naršydami socialiniuose tinkluose ne kartą esame pagalvoję, ar tai realybė. Šiais laikais, kai nuotraukos retušuojamos programėlių pagalba arba pasitelkiant dirbtinį intelektą, lengva susipainioti.
Grupės „Patruliai“ nario Juozo Butnoriaus žmona Gražina sukūrė šmaikštų vaizdo įrašą, kuriame parodė realybę.
Matyti, kaip Juozas naršo telefone ir jo ekrane pamato tobulą žmonos nuotrauką, tačiau realiai atsisukęs į ją – be makiažo, įsisukusią į chalatą ir valgančią traškučius.
„Realaus gyvenimo istorija“, – juokėsi Gražina.
Įrašas sulaukė daugybės patiktukų, o sekėjai pritarė šiai parodytai tiesai.
„Oj geras, atskleidėt tiesą“, „Tokia ta realybė“, „Prajuokinot“, – komentarus žėrė internautai.
