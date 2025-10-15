Kristina Meseguer atskleidė tikrąją priežastį, kodėl paliko Balį: „Širdis dar norėjo skraidyti“

Balis moteriai atnešė ir naujų gyvenimo pamokų, ir atradimų. Visgi, kad ir kaip bebūtų, K. Meseguer neišvengė iššūkių, o apie vieną jų ji labai atvirai buvo prabilusi socialiniuose tinkluose.
Kristinai buvo įkandusi beždžionė, o skiepo ji neturėjo, todėl teko skubiai vykti į ligoninę. Visa laimė, šis nutikimas baigėsi geruoju.
Neseniai Kristina savo „Instagram“ paskyroje prabilo apie tai, kodėl iš tiesų paliko Balį.
Pasak žinomos moters, priežastis buvo visai kitokia, nei galvojo kai kurie internautai.
„Tai kodėl gi aš išvykau iš Balio ir atsidūriau Vietname?
Ne, ne todėl, kad baigėsi viza – ją dar turiu beveik visiems metams.
Ir ne dėl to, kad čia pigiau – kainos beveik tos pačios, tik wifi greitesnis, o tarakonai – labiau motyvuoti ir gerai skraido.
Tiesiog Balio vėjai nutilo, o mano širdis dar norėjo skraidyti.
Kite surfingo sezonas ten baigėsi, o čia – tik prasideda.
Tai su Styvuku susipakavom sparnus ir atskridom į Vietnamą gaudyt vėjo ir nuotykių…
Čia beždžionių nėra – bet užtat medūzų tiek, kad jos turbūt laukė manęs kaip desertinio varianto.
Plauki, o aplink viskas vibruoja nuo gyvybės ir adrenalino – niekad nežinai, ar čia bangos, ar kažkas ruošiasi tavęs paragauti“, – rašė Kristina.
Kristina MeseguerBalisVietnamas
