Pajūryje duris atvėrė neeilinis „Šmėklų dvaras“: šiurpina ne tik siaubo parku, bet ir patiekalais

Kol tokios vietos kaip Universal Studios Halloween Horror Nights JAV ar The London Dungeon Didžiojoje Britanijoje sutraukia milijonus lankytojų, Lietuva pagaliau pristato savo bauginančiai žavų atitikmenį. „Šmėklų dvaras“ – pirmasis tokio masto siaubo parkas šalyje, o jo tikslas – ne tik išgąsdinti, bet ir pavaišinti taip, kad net šmėklos norėtų papildomos porcijos.
„Virkštininkų dvaras slepia seną legendą. Kadaise čia gyvenusi užkalbėtoja prakeikė vietą po to, kai jos dukra, įsimylėjusi dvarininko sūnų, buvo rasta negyva – kartu su mylimuoju, susipynę kūnai gulėjo baltutėlėje lovoje, skendėdami kraujo upėje. Nuo to laiko dvaras virto vieta, kur meilė ir mirtis gyvena petys į petį. Šiandien lankytojai žengia į tas pačias sales, kuriose, kaip sako vietiniai, meilės šauksmas ir skausmas iki šiol sklando ore“, – intriguoja dvaro savininkai.
Išskirtinėje vietoje lankytojų lauks ne tik dekoracijos ir Helovino pramogos, bet ir garsių virtuvės šefų kurti patiekalai šiurpiai nuotaikai palaikyti. Organoizatoriai žada, kad tokios patirties niekada nepamiršite: „Restoranas, kuriame valgysite tarp šmėklų Svarbiausias parko akcentas – „Šmėklų“ restoranas, kuriame helovininiai patiekalai ne tik pasakoja istorijas, bet ir priverčia suabejoti realybe.
Čia svečiai ragauja: raganos katilo troškinį, šikšnosparnių sparnelius, mumijų įkandimus šmėklos širdį, raganos burtų salotas ir net šmėklų rūką. Šio restorano darbo laikas itin ribotas – jis veiks tik tiek, kiek ir pats parkas: vos vieną mėnesį. Todėl apsilankyti čia – tarsi pagauti vaiduoklį: vieną akimirką jis priešais jus, o jau kitą – dingęs visam laikui.“
Šalia pajūrio įsikūrusio „Šmėklų dvaro“ lankytojams žadama, kad tokios patirties jie dar nėra turėję, čia jų laukia: šalčio kaustomas miegamasis, kuriame svečiai nebepabunda, nelabųjų žaidimų kambarys, skirtas klykiantiems vaikams, paklaikusio mėsininko virtuvė, kur kraujo kvapas niekada neišsivėdina, vienišos slaugės kabinetas, kuriame tebevyksta nehumaniški eksperimentai laidų siaubo takas, kur net jūsų klyksmo niekas neišgirs:
„Kiekviena dvaro erdvė – tai ne tik dekoracija, bet ir scena, kurioje lankytojai tampa pasakojimo dalimi. Labai džiaugiamės, kad Palangos rajone turime tokią išskirtinę vietą, norime, kad Helovino nuotaiką pajustų ne tik didžiųjų miestų gyventojai, bet kad smagi rudens šventė užvaldytų ir pajūrį. Tad jeigu manote, kad Helovinas Lietuvoje apsiriboja moliūgais ir kaukėmis – klystate. „Šmėklų dvaras“ ir jo prakeiktas restoranas kviečia paragauti baimės, kurios skonis – nepakartojamas.“